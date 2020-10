Kẻ sát hại người phụ nữ nghèo ở Lào Cai là nam sinh lớp 10

Chiều 16/10, Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, đơn vị làm rõ nghi phạm sát hại chị V.T.C (SN 1983, trú tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) vào rạng sáng 14/10 là Giàng Seo Nhà (học sinh lớp 10, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố).

Giàng Seo Nhà tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Giàng Seo Nhà khai nhận do thiếu tiền ăn tiêu nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vào khoảng 1h ngày 14/10, tên này đột nhập vào nhà chị C. thì bị phát hiện.

Lúc này, Nhà liền dùng dao chém chị C. nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục. Sau khi gây án, Giàng Seo Nhà bỏ chạy ra cửa chính. Trên đường đi, nam sinh vứt găng tay bên lề đường và vứt áo mặc trên người vào bụi cây.

"Nhà ném con dao gây án để phi tang và sau đó về nhà lên giường ngủ", Công an huyện Bắc Hà cho hay.

Sau đó, mẹ nam sinh hỏi con trai về chiếc áo thì hắn sợ hãi kể lại việc sát hại chị C.

Được biết, chị C. hiện sinh sống với chồng là anh Ly Seo Th. (SN 1985). Người chồng có thị lực kém nên chị là lao động chính trong gia đình. Vợ chồng chị C. có 3 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.