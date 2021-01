Kẻ sát hại dã man người phụ nữ ở Hà Nội đối mặt án tử hình

(VTC News) -

Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) để điều tra về tội "Giết người". Tùng là kẻ giết chị L.T.L., người tình của hắn, một cách dã man.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi của Tùng rất tàn nhẫn khi đoạt tước mạng sống của chị L. Vì vậy, hung thủ sẽ phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc nhất, có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

"Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để làm rõ nguyên nhân, động cơ, hành vi phạm tội.

Bị can Tùng tại cơ quan công an.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy do mâu thuẫn tình cảm mà bị can chuẩn bị hung khí, ra tay sát hại nạn nhân một cách tàn nhẫn như vậy thì đây là hành vi giết người người có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn (vì lý do nhỏ nhặt, ích kỷ, bội bạc mà sát hại nạn nhân).

Bởi vậy, thủ phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 với tình tiết định khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình" - luật sư Đặng Văn Cường nói.

Theo Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, đây là trường hợp phạm tội quả tang, hành vi thực hiện công khai với nhiều người chứng kiến, bởi vậy hung thủ sẽ không thể chối tội. Việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải có thể là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, với hành vi tàn nhẫn, tước đi mạng sống của nạn nhân, Tùng này sẽ vẫn phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc, có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Như VTC News đưa tin, Nguyễn Văn Tùng và chị L.T.L. (SN 1989, trú tại Thường Tín, Hà Nội) quen biết nhau và nảy sinh tình cảm khi cùng chạy taxi. Năm 2020, mối quan hệ ngoài luồng này bị vợ Tùng phát hiện. Dù được vợ tha thứ, Tùng không dừng lại mà quyết bỏ nhà đi để sống cùng chị L.

Ngày 8/1, Tùng làm thủ tục ly hôn và gọi điện cho chị L. nhưng chị tắt máy. Trong lúc tức giận, Tùng nảy sinh kế hoạch sát hại người tình rồi bỏ trốn.

Hơn 12h ngày 8/1, chị L. đang trên đường về nhà ngoại ở xã Liên Phương (Thường Tín) thì bị Nguyễn Văn Tùng sát hại. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn.

Đến khoảng 8h ngày 9/1, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Tùng khi hắn đang lẩn trốn tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội).