Kẻ phóng hỏa đốt nhà ở TP Thủ Đức bị khởi tố tội giết người

(VTC News) -

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hiếu (30 tuổi, quê Bình Thuận) về tội giết người.

Bị can Hiếu là người phóng hỏa căn nhà ở TP Thủ Đức làm một người chết và một nạn nhân khác bị thương.

Hiếu bị cơ quan điều tra khởi tố về tội giết người. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 0h ngày 1/6, người dân tại khu vực đường Nguyễn Văn Thạnh, khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn phát ra tại số nhà 84 (khu vực chợ tự phát).

Đến nơi, phát hiện ki ốt trước nhà cửa bị khóa trái bên ngoài, bên trong đám cháy đang bùng phát dữ dội, người dân nhanh chóng phá cửa lao vào cứu hai nạn nhân ra ngoài.

Nhận tin báo, đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã huy động lực lượng có mặt ứng cứu. Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Hiện trường vụ phóng hỏa.

Hai người bị thương, anh P.L. (32 tuổi) và vợ N.T.B.L. (27 tuổi), được mọi người đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Sau đó, anh P.L. chết tại bệnh viện.

Qua các dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đây không phải là vụ cháy do sự cố, mà là vụ cố ý phóng hỏa.

Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định vụ cháy là do Trần Hiếu gây ra. Khi bị bắt, người này khai động cơ gây án là do mâu thuẫn về việc tranh giành mối bán hoa với vợ chồng nạn nhân.