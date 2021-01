Người bán nước 'hôi' tiền của cô gái: 'Để rơi tiền ngoài đường ai mà không lượm'

(VTC News) -

Video: Người đi đường tranh nhau nhặt tiền của cô gái đánh rơi

Ngày 29/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đi xe máy đánh rơi tiền trên đường. Sau đó xuất hiện một người phụ nữ bán nước ven đường cùng nhiều người đi đường dừng xe lao vào tranh cướp, nhặt hết tiền mặc cho cô gái khóc lóc van xin.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ, cùng hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ phẫn nộ với hành vi của những kẻ hôi của vô lương tâm. Nhiều người xót thương cô gái đánh rơi tiền và mong cơ quan công an sớm vào cuộc.

Danh tính cô gái bị rơi tiền trong đoạn clip được xác định là Lý Thị Nhanh (SN 1996, quê Long An).

Chiều cùng ngày, trả lời VTC News, chị Lý Thị Nhanh cho biết, chị chính là nạn nhân trong đoạn clip bị rơi 30 triệu đồng và bị người đi đường nhặt hết. Tuy đã chắp tay van xin nhưng những người nhặt được tiền không trả lại.

Chị Nhanh cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc đã đến Công an phường Tân Hưng (Quận 7, TP.HCM) trình báo.

"Khi thấy mọi người lượm tiền không trả, em đã lên Công an phường Tân Hưng trình báo. Em đã nộp đầy đủ giấy tờ và hoá đơn rút tiền để công an làm rõ. Còn cô bán nước thì không chịu lên trụ sở công an làm việc. Em chỉ mong sớm nhận lại tiền để về quê đưa mẹ đi chữa bệnh và trả nợ cho bạn nữa”, chị Nhanh nói.

Giấy chứng từ giao dịch rút tiền của chị Lý Thị Nhanh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Chị Nhanh cho biết thêm, số tiền mà chị đánh rơi là tiền tiết kiệm tích góp một năm qua để trả nợ và chữa bệnh cho mẹ.

“Do cuộc sống quá khó khăn, nên em gửi con cho bố mẹ trông để lên Sài Gòn bán quần áo thuê. Gần đến Tết nên em đi rút hết tiền tiết kiệm gửi về cho mẹ chữa bệnh và một phần để trả nợ. Nhưng vì bất cẩn nên bị rơi tiền, còn mọi người thì vô tâm nhặt hết tiền của em. Em chỉ mong sao công an vào cuộc giúp đỡ, để em có tiền trang trải cuộc sống, lo cho mẹ già và con nhỏ ở quê nhà”, chị Nhanh nói.

Chiều 29/1, PV VTC News cũng đã có mặt tại đoạn đường D4, phường Tân Hưng, Quận 7 để tìm gặp người phụ nữ bán nước nhặt được tiền của chị Nhanh đánh rơi.

Người phụ nữ bán nước nhặt được tiền của cô gái. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Khi chúng tôi hỏi về sự việc, người phụ nữ này tỏ vẻ khó chịu, không cho biết thông tin liên quan sự việc và khẳng định bản thân không phạm tội, nên không tới Công an phường Tân Hưng làm việc.

“Thấy tiền rơi trên đường ai mà không lượm. Lúc đó tiền rơi xào xạc tôi cùng nhiều người chạy ra lượm, tôi lượm xong thì bỏ vào bọc, sau đó cô gái đến xin lại và tôi đã trả đủ 4 triệu. Tuy nhiên, công an cứ gọi tôi lên làm việc, tôi đâu phải tội phạm, cũng không có ăn cắp của ai đâu mà phải lên làm việc. Có trách thì trách cô gái đó có tiền mà không biết giữ, để rơi tiền ngoài đường ai mà không lượm”, người phụ nữ bán nước nói.