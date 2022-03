Kế hoạch khoan hố sâu nhất từ trước đến nay, giải phóng năng lượng vô hạn

Theo báo New York Post, công ty năng lượng Quaise trụ sở tại Boston (Mỹ) cho biết, họ muốn sử dụng phương pháp khoan tiên tiến dựa trên công nghệ do Viện Kỹ thuật Massachusetts phát triển để khai thác năng lượng địa nhiệt tự nhiên của Trái đất. Cụ thể, công ty muốn khoan sâu xuống lòng Trái Đất, đến tận lớp đá có nhiệt độ cao tới 500 độ C. Nếu dự án thành công, kết quả đem lại sẽ là nguồn năng lượng tái tạo vô hạn cho nhân loại.

“Năng lượng địa nhiệt không đòi hỏi bất kỳ loại khí đốt nào và cũng không tạo ra chất thải. Nguồn năng lực này thực sự có thể tái tạo, dồi dào cho tất cả mọi người, ngay cả trong những môi trường năng lượng thách thức nhất”, website công ty viết.

Công ty sẽ khoan sâu vào tâm Trái đất, xuống lớp lõi có nhiệt độ 500 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Tính đến thời điểm hiện tại, hố khoan sâu nhất mà con người từng khoan là sâu 12,2 km trong một dự án kéo dài 20 năm.

Quaise miêu tả với giàn khoan sử dụng đầu quay truyền thống để xuyên qua vật liệu mềm và chùm năng lượng cao để làm tan chảy những lớp đất cứng hơn, họ có thể khoan sâu 20 km chỉ trong 100 ngày. Độ sâu 20 km có thể giúp thế giới dễ dàng tiếp cận với nguồn năng lượng xanh dài hạn.

Theo ông Carlos Araque - Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Quaise, mặc dù năng lượng Mặt trời và năng lượng gió dễ dàng tiếp cận hơn, nhưng vấn đề là “không có đủ năng lượng để cung cấp cho nhân loại”. Năng lượng địa nhiệt sẽ đóng vai trò như “một giải pháp có thể thay thế đến 95% khí đốt”.

Nhận hơn 64 triệu USD tiền tài trợ, Quaise hy vọng dự án khoan sẽ được thực hiện trong hai năm tới. Đến năm 2028, công ty cũng hy vọng có thể chuyển đổi các nhà máy điện than và khí đốt thành các cơ sở sử dụng nhiên liệu hơi nước.