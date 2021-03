Kế hoạch giải cứu tàu Ever Given được thực hiện thế nào?

(VTC News) -

Siêu tàu Ever Given do công ty Evergreen Marine của Đài Loan (Trung Quốc) điều hành có chiều dài bằng 4 sân bóng đá nằm chắn ngang kênh đào Suez, cản trở giao thông một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất thế giới từ 23/3. Con tàu mới nổi trên mặt nước sáng 29/3 sau nhiều nỗ lực giải cứu.

Siêu tàu Ever Given có chiều dài 400 mét, chắn ngang theo đường chéo kênh đào Suez rộng hơn 200 mét. Phần mềm theo dõi tàu thuyền cho thấy một nhóm tàu kéo đã làm việc ở cả 2 phía của con tàu để giải cứu nó.

Hình ảnh từ tuần trước cho thấy tàu Ever Given hoàn toàn chắn việc lưu thông qua kênh đào Suez. (Ảnh: Maxar Technologies)

Các máy cẩu được sử dụng để đào xới phần mũi tàu, trong khi các tàu kéo cố gắng kéo và đẩy để giải phóng con tàu.

Dọc theo phía các tàu kéo, các tàu nạo vét cố gắng đào cát và bùn ở phần mũi tàu. Cát và bùn sẽ được dỡ khỏi phần bên dưới của tàu bằng cách sử dụng các máy hút để làm cho con tàu có thể nổi trên mặt nước. Các tàu nạo vét này đã hoạt động liên tục để khiến con tàu có thể di chuyển, chuyên gia hàng hải Sal Mercogliano cho hay.

Công ty quản lý việc vận hành của con tàu này, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) cho biết, một máy nạo vét chuyên nghiệp được đưa tới với khả năng có thể vận chuyển 2.000 mét khối bùn đất mỗi giờ.

Trước đó, trong nỗ lực giải cứu con tàu, nếu những nỗ lực trên gặp khó khăn, kế hoạch dỡ bỏ bớt nhiên liệu, nước và hàng hóa có thể là lựa chọn được tính tới. Việc hút nhiên liệu khỏi các khoang chứa của tàu sẽ giúp ích phần nào nhưng vẫn không đủ nếu không có các biện pháp khác làm nhẹ trọng lượng của tàu.

Tuy nhiên, một con tàu với kích cỡ của Ever Given có thể mang tới 20.000 container cao tới 6 mét và việc dỡ bỏ những container này bằng máy cẩu là việc vô cùng thách thức.

Ngoài những khó khăn về việc tìm được các máy cẩu phù hợp để dỡ bớt tải trọng của siêu tàu, quá trình này có thể làm hỏng hoặc thậm chí khiến con tàu trở nên mất cân bằng.

"Chúng ta phải điều tới những máy cẩu có thể mang được tải trọng lớn nhưng bất kỳ điều gì chúng ta làm hiện nay đều phải quyết định liệu nó có ảnh hưởng đến sự ổn định của con tàu hay không", chuyên gia hàng hải Sal Mercogliano cho hay. "Kịch bản tồi tệ nhất là con tàu vỡ đôi bởi sự phân phối về trọng lượng không cân bằng".