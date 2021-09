Kế hoạch đón 15 người vượt chốt kiểm dịch ở Bình Thuận về quê thế nào?

(VTC News) -

Tối 13/9, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, qua báo chí ông biết thông tin trong 15 người ở thùng xe đông lạnh vượt chốt kiểm dịch bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận phát hiện có người dân tỉnh Quảng Trị.

"Quảng Trị sẵn sàng phối hợp với Bình Thuận để đón công dân về quê và tổ chức các biện pháp phòng chống dịch, cách ly tập trung theo đúng quy định", ông Võ Văn Hưng nêu quan điểm.

Trong khi đó, trả lời VTC News, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho hay, tỉnh chưa nhận được công văn về việc phối hợp đón công dân ngồi trong xe đông lạnh vượt chốt kiểm dịch ở Bình Thuận về quê Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này bày tỏ: “Với tình hình hiện nay, chúng tôi chưa thể đón những người này về được. Hành vi trốn trong xe đông lạnh để qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 là vi phạm Chỉ thị 16, vi phạm pháp luật, nếu đi về đến Hà Tĩnh, chúng tôi sẽ giao các ngành chức năng căn cứ các quy định để nhắc nhở, xử lý".

15 người gồm cả trẻ em được phát hiện trong thùng xe đông lạnh định vượt chốt kiểm soát. (Ảnh: Phòng CSGT Bình Thuận).

Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An thông tin: "Trên hệ thống mạng văn bản chúng tôi chưa nhận được văn bản nào của cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị hỗ trợ, tiếp nhận công dân Nghệ An trong chuyến xe đông lạnh ở Bình Thuận. Nếu nhận được văn bản thì chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh Nghệ An biết nội dung này để lãnh đạo tỉnh đưa ra quyết định".

Sáng 13/9, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân lấy lời khai tài xế Lê Văn Tuấn liên quan việc chở người trong xe đông lạnh vượt chốt kiểm dịch COVID-19 trái phép.

Qua điều tra, bước đầu xác định khoảng 22h ngày 12/9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện xe đông lạnh biển số 51D-382.14 đỗ trong sân quán cơm thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Sau khi yêu cầu tài xế mở thùng xe, tổ tuần tra phát hiện 15 người, gồm cả trẻ em.

Tài xế Tuấn và 15 người trên xe đều xuất trình giấy âm tính với nCoV còn thời hạn. Tuấn khai đón 15 người trên từ một xe khách chở từ bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 đồng/người để về quê ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Chiều 13/9, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương chỉ đạo cơ quan liên quan hỗ trợ 15 người được phát hiện trong thùng xe đông lạnh về quê, không bắt trở lại nơi xuất phát.

Sau khi phát hiện xe đông lạnh chở theo 15 người định vượt chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đưa 15 người về địa điểm cách ly tập trung ở huyện Hàm Tân. Tỉnh Bình Thuận sẽ liên lạc với các tỉnh có công dân trong chiếc xe đông lạnh nói trên để phối hợp đưa họ về quê an toàn.