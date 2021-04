Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi vẫn qua đám tang an ủi người nhà nạn nhân

(VTC News) -

Chiều 19/4, thông tin về vụ án Phạm Văn Dũng (SN 1975, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) sát hại, xâm hại tình dục bé gái 5 tuổi ở phường Long Tâm, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can Dũng về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Nói về bị can Dũng, Đại tá Nguyễn Văn Thời cho hay, Dũng làm nghề giá đỗ, sống ngay cạnh nhà cháu N.. Người này không có dấu hiệu bệnh tâm thần, chưa có tiền án, tiền sự.

“Buổi tối trước khi gây án, Dũng ăn đám giỗ tại nhà người dân cùng khu phố. 3 tiếng sau ông ta về nhà thấy khóa cửa nên đi bộ sang nhà mẹ vợ ở phường bên cạnh dự tiệc sinh nhật”, đại tá Thời nói.

Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Liên quan đến sự việc trên, bà Lê Thị Thuý Vân (là bà nội của cháu N.) kể, Dũng là hàng xóm nhưng gia đình luôn coi như em trai. Bình thường, bé P.N.Q.N. kêu Dũng là ông và Dũng cũng hay sang nhà chơi với cháu bé.

“Tối hôm qua Dũng vẫn sang đám tang của cháu, miệng còn liên tục hỏi mọi người có biết sự việc không, cứ như thể hắn là người vô tội... Tôi hiện tại đau đớn lắm”, bà Vân nghẹn ngào.

Như VTC News đưa tin, khoảng 21h đêm 17/4, gia đình gọi cháu N. vào ngủ nhưng không thấy cháu chơi trước nhà như mọi ngày nên vội vàng tìm kiếm.

2 tiếng sau, người thân phát hiện cháu N. nằm bất động bên gò đất, trong tình trạng quần bị cởi và đắp lên người, miệng sùi bọt mép. N. được nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu mọi chuyện đã muộn.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc cháu N. chơi với một cháu trai khác ở trước nhà, sau đó cháu trai này khóc chạy vào nhà do không có ai chơi cùng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó trích xuất một số camera khu vực để phục vụ điều tra.