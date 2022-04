Kẻ giết vợ chôn xác phi tang dùng thủ đoạn nào để che giấu tội ác?

(VTC News) -

Ngày 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội ý nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Xuân Trường (TP. Đà Lạt).

Theo đó, khoảng 16h chiều 6/4, Công an xã Xuân Trường nhận được thông tin của người dân tổ 4 về việc phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn, phân hủy lâu ngày tại rẫy cà phê gần miếu thờ thành hoàng của thôn. Thi thể này là của chị T.T.K.T (25 tuổi).

Vụ việc ngay sau đó được báo lên Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP. Đà Lạt. Ngay trong tối 6/4, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện trường nơi Trí chôn thi thể vợ hòng phi tang.

Cùng với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, từ những manh mối ban đầu, cơ quan điều tra xác định Đoàn Thanh Trí (30 tuổi), là đối tượng có liên quan trực tiếp tới cái chết của chị T. Biết không thể thoát tội, ngay trong đêm 6/4, Trí đã ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ, chôn giấu xác phi tang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trí khai nhận, do nghi ngờ chị T có người khác nên nổi máu ghen. Tối 12/12/2021, Trí dùng dao đâm vợ khiến nạn nhân thiệt mạng. Để che giấu tội ác, kẻ này kéo thi thể vợ ra vườn đào hố chôn và dọn sạch hiện trường.

Lo sợ phía nhà ngoại nghi ngờ khi không liên lạc được với vợ mình, Trí sử dụng điện thoại, thường xuyên nhắn tin cho một số người trong gia đình, nhất là mẹ ruột của chị T.

Trí còn sử dụng trang Facebook cá nhân của chị T., thường xuyên đăng tải một số hình ảnh, cập nhật các thông tin để đánh lạc hướng mọi người rằng nạn nhân vẫn đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh như thông tin đối tượng này tung ra.