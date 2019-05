Kẻ giết người tàn bạo ở huyện Mê Linh bị Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm Hà Nội bắt giữ thế nào?

Đối tượng gây án Đỗ Văn Bình làm nghề buôn và mổ lợn, tỏ ra cực kỳ manh động. Do vậy, các trinh sát hình sự đặc nhiệm của CATP Hà Nội đã phải chuẩn bị những phương án rất kỹ lưỡng để truy bắt và khống chế...

Ngày 18/5, trao đổi với PV, Trung tá Tạ Quang Hòa - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội) cho biết, trong chuyến truy bắt đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm ở huyện Mê Linh, các trinh sát của đơn vị này đã được huy động tối đa.

Đỗ Văn Bình tỏ ra rất bình tĩnh, hành động có tính toán kỹ lưỡng và rất tàn bạo.

"Sau khi xác định nghi can giết người tàn bạo là đối tượng rất manh động, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã huy động nhiều cán bộ của Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm, Đội Điều tra trọng án, tham gia truy bắt. Khi đó, chúng tôi nắm thông tin Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại huyện Mê Linh) làm nghề mổ lợn, mang theo dao bầu và ra tay rất tàn độc. Còn có thông tin cho biết, người này có thể đã nhiễm HIV. Do vậy, lực lượng truy bắt đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án trấn áp, để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và cán bộ tham gia cũng như cho chính bản thân đối tượng", Trung tá Tạ Quang Hòa cho biết.

Các trinh sát đều được trang bị đầy đủ găng tay chuyên dụng, áo giáp, súng và các công cụ hỗ trợ cần thiết.

Trong quá trình lẩn trốn sự truy bắt của công an, Bình vẫn tính toán phương án tiếp cận những người mà đối tượng này "ghét", để truy sát.

Trong quá trình lần theo dấu vết của Đỗ Văn Bình, lực lượng truy bắt liên tiếp nhận thông tin về các vụ án mạng, nghi đối tượng này gây ra (sát hại lần lượt các nạn nhân tên H., T. do mâu thuẫn từ va chạm giao thông, rồi tiếp tục sát hại các chị Th., T. vì cho rằng bị "phụ tình").

"Điều đó càng thôi thúc các trinh sát bằng mọi giá phải nhanh chóng tìm ra kẻ gây án, để ngăn chặn mối nguy hiểm cho xã hội", Trung tá Tạ Quang Hòa - người trực tiếp tham gia truy bắt Đỗ Văn Bình chia sẻ.

Tuy nhiên, Đỗ Văn Bình tỏ ra cực kỳ tinh vi, luôn chủ động tìm cách tránh né vòng vây của công an. Đối tượng mang theo người khoảng 20 triệu đồng, liên tục thay đổi phương tiện (bằng cách mượn hoặc cướp dọc đường), vào nhà dân xin ăn, ngủ nhờ. Do từng lái xe ô tô đi thu mua lợn ở các địa phương, nên Bình thông thuộc nhiều địa hình, khiến lực lượng truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Tổ Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm của Công an Hà Nội hóa trang truy bắt Đỗ Văn Bình.

Lực lượng truy bắt đã phải chia ra thành nhiều tổ, mỗi tổ gồm 4 cán bộ, di chuyển bằng cả ô tô và xe máy, lần theo từng dấu vết dù là nhỏ nhất mà Bình để lại trên quãng đường chạy trốn.

Trên đường trốn chạy, sau khi chiếm đoạt chiếc ô tô taxi, Đỗ Văn Bình từng bị một nhóm người cầm theo vũ khí vây đánh, nhưng đối tượng rất côn đồ, nhảy xuống xe cầm dao đuổi chém lại, khiến nhóm người kia phải vứt "đồ", tháo chạy.

Tới chiều 17/5, lực lượng truy bắt nhận được tin Đỗ Văn Bình đang tìm cách đi lên huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) để sát hại một người đàn ông từng có mâu thuẫn với Bình từ... 8 năm trước.

Lập tức, một tổ trinh sát Hình sự Đặc nhiệm của Công an Hà Nội do Trung tá Tạ Quang Hòa chỉ huy, đi trên xe bán tải tiến hành truy bắt. Tới địa phận xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), tổ công tác phát hiện đối tượng Bình đang đi xe máy trên đường.

Các trinh sát Hình sự Đặc nhiệm bắt giữ Đỗ Văn Bình (khoanh đỏ), áp giải về bằng xe ô tô bán tải.

Trinh sát cầm lái đã tính toán thời cơ hợp lý, tông thẳng ô tô vào chiếc xe của Bình với lực vừa đủ để đối tượng này ngã ra. Ngay sau đó, các trinh sát đã lao vào khống chế kẻ giết người tàn bạo, không để cho hắn có cơ hội rút dao chống trả.

"Khi bị bắt, Bình chỉ kịp nói với chúng tôi rằng, anh ta biết mình có tội. Toàn bộ quá trình khống chế được thực hiện rất nhanh, tránh dư luận xung quanh để ý, gây khó khăn cho quá trình dẫn giải", Trung tá Tạ Quang Hòa nhớ lại.

Đáng chú ý, ở thời điểm bắt giữ đối tượng, các trinh sát đã phát hiện đối tượng này thủ trong người 2 lọ thuốc trừ sâu, cùng con dao bầu gây án. Bình thừa nhận ý định sẽ tử tự sau khi đi "xử" người mâu thuẫn với hắn ở Phổ Yên. Điều này cho thấy, kẻ giết người tàn bạo vô cùng tinh vi và trước đó, Bình cố tình "bắn" thông tin giả rằng, sẽ sớm ra đầu thú.

Hiện đối tượng Đỗ Văn Bình đang bị tạm giữ hình sự tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kẻ giết người hàng loạt bị bắt khi đang đi tìm người thứ 5 trả thù Sau khi ra tay sát hại 4 người, Bình đang đi tìm người thứ 5 ở Thái Nguyên để trả thù thì bị công an bắt giữ.