Kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang: 'Vợ bị cáo vì thương chồng mà phạm tội'

Sáng 18/11, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang vào ngày 28/11/2020.

Tại phiên toà, bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo bị cáo, sau khi giết và chôn xác anh D.C.C (47 tuổi, trú huyện Gia Lộc, Hải Dương), bị cáo thỉnh thoảng ra chỗ chôn để thắp hương và xem có ai biết không.

"Bị cáo thường xuyên không ăn được, ngủ được, ám ảnh tội lỗi và thực sự ân hận về hành vi của mình. Bị cáo không oan", Cao Tài Năng nói tại toà.

Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên toà.

Đồng thời, Năng thừa nhận, khi ra đầu thú muốn tự mình nhận tội nên không khai ra vợ. Bản thân bị cáo tự cảm thấy nhớ con mình và nghĩ bố mẹ anh C. sẽ nhớ con họ nhiều hơn nên chủ động viết đơn xin lỗi bố mẹ nạn nhân. Sau đó, bị cáo mới khai ra vợ cũng tham gia.

"Vợ bị cáo chỉ vì thương chồng, bao che cho chồng mà phạm tội", Cao Tài Năng nói.

Theo lời khai của Năng, từ năm 2016, bị cáo vay tiền của anh D.C.C để làm ăn, kinh doanh và có trả lãi. Số tiền còn nợ gốc 1,6 tỷ đồng và tiền lãi.

Trước khi xảy ra vụ việc, anh C. nói nếu Năng không trả tiền sẽ dán ảnh vợ chồng Năng ở nhà bị cáo cũng như nơi dạy học của Vũ Thị Mừng. Ngày 28/11/2020, anh C. đến đòi nợ. Trong lúc căng thẳng, Năng nảy sinh ý định giết anh C.

Để thực hiện ý định này, bị cáo bảo anh C. lên gác xép để nói chuyện tiếp. Anh C. đi lên cầu thang trước, bị cáo đi sau, cầm gậy gỗ đánh anh C. thiệt mạng.

Người nhà nạn nhân đeo khăn tang, mang theo di ảnh tới phiên toà.

Sau khi gây án, bị cáo đi tìm địa điểm chôn thi thể nạn nhân ở khu đất trống ngoài bờ đê tiếp giáp sông Kim Sơn. Khi khảo sát xong vị trí, Năng quay lại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, giấu thi thể anh C. trong nhà tắm tầng 1, lau chùi vết máu, phi tang gậy gỗ dùng đánh anh C.

Khi mọi thứ đã "sạch sẽ", bị cáo lái chiếc CX5 của anh C. bỏ xe ở ven đường trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) rồi quay về nhà, tiếp tục ra khu đất trống đã chọn để chôn thi thể nạn nhân.

Khoảng 22h cùng ngày, bị cáo kể cho vợ là Vũ Thị Mừng nghe chuyện giết anh C. Hai vợ chồng cùng chở thi thể anh C. đi chôn. Nhưng hơn 2 tháng sau (ngày 9/2/2021), do sợ bị người khác phát hiện, hai vợ chồng bị cáo tiếp tục đào thi thể anh C. lên rồi đốt phi tang.