Kẻ dùng búa cướp tiệm vàng ở Bình Dương sa lưới sau gần 2 năm

(VTC News) - Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Dương Văn Lộc, đối tượng cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gần 2 năm trước.

Ngày 11/2, đại diện Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Dương Văn Lộc (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), đối tượng cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gần 2 năm trước.

Trước đó, ngày 28/1/2016, đồng phạm của Lộc là Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, ngụ Cà Mau) và Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, ngụ Bình Dương) cũng bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 28/1/2016, ông Lâm Minh Diệu (chủ tiệm vàng Huỳnh Hoa 5) đang trông coi tiệm vàng thì hai thanh niên đeo khẩu trang xuất hiện, bước tới quầy và hỏi ông Diệu để mua vàng.

Nghi phạm Dương Văn Lộc tại cơ quan công an.

Quan sát bên trong chỉ có một mình ông Diệu, hai đối tượng nhanh chóng lấy 2 cây búa đã thủ sẵn trong túi khống chế chủ tiệm. Sau đó, chúng dùng búa đập vỡ tủ kính và nhanh chóng "cuỗm" một số vàng rồi lên xe đồng bọn đã chờ sẵn để bỏ trốn.

Thời gian chúng thực hiện hành vi cướp tiệm vàng chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút.

Ngay sau đó, ông Diệu khẩn trương trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát phối hợp Công an tỉnh Bình Dương ráo riết vào cuộc điều tra. Sau quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm nghi can gây ra vụ cướp và những người liên quan.

