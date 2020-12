Kẻ đấm trung úy công an ở Hải Phòng chảy máu mũi dương tính với ma túy

Video: Trung úy công an ở Hải Phòng bị người vi phạm giao thông đấm chảy máu mũi

Liên quan vụ việc trung úy công an ở Hải Phòng bị người vi phạm giao thông đấm vào mặt, chiều 18/12, một lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, qua test nhanh, người này dương tính với ma túy.

Cụ thể, sáng 18/12, tổ công tác của Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng do Đại úy Phan Viết Hiếu làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại tuyến đường Tam Bạc (thuộc phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng) thì phát hiện xe mô tô BKS 15B2-776.72 vi phạm lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ.

Đại úy Phan Viết Hiếu ra lệnh dừng phương tiện, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ có liên quan còn hiệu lực. Tuy nhiên, chủ phương tiện chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe, không xuất trình được giấy phép lái xe và bảo hiểm xe.

Lái xe được xác định là Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1991, thường trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Không trình được giấy phép lái xe, Lưu Tuấn Nghĩa còn đấm một trung úy công an bị chảy máu mũi. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng, Trung úy Lê Quang Tùng (thành viên của tổ công tác) giải thích cho người vi phạm về việc xử lý xe vi phạm.

Tuy nhiên, Nghĩa không đồng ý, tự ý ra ngoài lấy xe. Mặc dù Trung úy Tùng nhiều lần yêu cầu Nghĩa để lại xe, khi nào mang được giấy phép lái xe lên thì sẽ trả lại phương tiện nhưng người này cố tình không nghe.

"Trung úy Tùng có kéo người vi phạm ra khỏi xe để tổ công tác tạm giữ phương tiện. Sau đó, Lưu Tuấn Nghĩa đẩy, kéo quần áo Trung úy Tùng khiến quần áo Trung úy Tùng bị đứt cúc và gãy biển hiệu CAND", lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng nói.

Sau đó, người vi phạm tiếp tục đấm vào mặt Trung úy Tùng làm rơi mũ và Trung úy Tùng bị chảy máu mũi. Tổ công tác cũng kịp thời báo cáo vụ việc lên cấp trên xin hỗ trợ để đưa người vi phạm về Công an phường Phan Bội Châu.

Qua test nhanh, Lưu Tuấn Nghĩa dương tính với ma túy.

Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao người vi phạm cho công an phường Phan Bội Châu, các đội nghiệp vụ Công an quận Hồng Bàng để tiếp tục điều tra, giải quyết.