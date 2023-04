Kẻ chọc nhiều lốp xe ở Linh Đàm sa lưới thế nào?

(VTC News) -

Ngày 19/4, sau 7 ngày điều tra liên tục, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ được kẻ chọc thủng lốp 10 ô tô đỗ ở vỉa hè hồ Linh Đàm về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Danh tính kẻ này là Hồ Ngọc Toàn (SN 1986, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai), nhân viên bãi xe HH Linh Đàm, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lan.

Theo đại diện Công an quận Hoàng Mai, dù thiệt hại, hậu quả vụ việc không lớn nhưng hành vi đối tượng gây ra rất manh động, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu lực lượng điều tra phải trong thời gian nhanh nhất, truy xét, bắt giữ bằng được kẻ phạm tội.

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan điều tra tiếp nhận và ghi lời khai của 12 công dân có xe bị chọc thủng lốp, tổng trị giá thiệt hại khoảng hơn 25 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai phối hợp VKSND quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường xác định nơi xảy ra vụ việc là điểm công cộng ven hồ Linh Đàm, đối diện chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Dấu vết trên các lốp xe là các vết rách thủng lốp bờ mép gọn, dài khoảng 1 cm đến 3 cm, do vật sắc gây ra.

Hồ Ngọc Toàn tại cơ quan công an.

Theo đại diện Công an quận Hoàng Mai, nghi phạm trước khi thực hiện tội phạm đã có sự tính toán rất kỹ để đối phó với cơ quan chức năng. Tài liệu thu thập cùng lời khai của một số nhân chứng cho thấy, nghi phạm gây án độc lập, ngoài việc chọn thời điểm đêm tối, tên này còn mặc quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang kín từ đầu đến chân.

“Trong liên tục 7 ngày đêm, có những lúc vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, bởi thông tin về đối tượng hết sức “mờ”", đại diện Công an quận Hoàng Mai nói.

Tuy nhiên, dưới sự phối hợp của các Phòng nghiệp vụ, sau 7 ngày, Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội làm rõ, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Toàn.

Quá trình đấu tranh, Toàn khai cùng Nguyễn Thị L. (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lan kinh doanh hoạt động trông giữ xe máy, ô tô quanh khu chung cư HH Linh Đàm có quan hệ và sinh sống với nhau như vợ chồng. Trước đó, Toàn được L. cho làm quản lý tuần tra bãi trông giữ xe máy, ô tô chung cư HH Linh Đàm.

Cuối năm 2022, Công ty TNHH DV và TM Hoàng Lan không được cơ quan chức năng gia hạn giấy phép trông giữ xe máy, ô tô. Xong thực tế doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trông giữ xe máy, ô tô tại địa bàn chung cư HH Linh Đàm. Trước thời gian xảy ra vụ án, L. không cho Toàn làm quản lý, tuần tra bãi trông giữ xe máy… Bực tức vì cho rằng L. không tin tưởng, Toàn nảy ý định chọc thủng lốp ô tô xung quanh hồ Linh Đàm để L. phải đền bù tiền cho khách và phải nhờ Toàn quản lý bãi xe.

Khoảng 22h ngày 9/4, L. và Toàn đi xe ô tô taxi Grab từ chung cư Park 2 Time City đến chung cư HH Linh Đàm. Khi đến gần đến nơi, L. đi vào bãi xe còn Toàn đi bộ một mình vào đường góc mặt ngoài HH2B Linh Đàm rồi đến quán trà đá ở vỉa hè trước HH3C ngồi uống nước.

Nhiều ô tô đỗ trên đường ở hồ Linh Đàm bị Toàn rạch lốp.

Trong lúc ngồi uống nước tại đây, Toàn nhìn thấy trên bàn có chiếc kéo mũi nhọn, Toàn nảy ý định phạm tội. Toàn mượn kéo, lấy mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và đi bộ sang đối diện bên kia đường (giáp bờ hồ Linh Đàm), nơi xe ô tô của người dân để ở đó, không có ai trông giữ.

Toàn đi bộ qua 3 chiếc xe đầu, đến chiếc xe thứ tư trở đi thì dùng kéo đâm thủng lốp của các xe. Sau khi đâm thủng lốp liên tục 10 ô tô để ven đường, Toàn đi về bãi xe. Khi về đến bãi xe, Toàn lấy xe đạp điện trong bãi xe chở L. đi về.

Sau khi gây án, Toàn nghỉ làm việc tại bãi xe 5 ngày. Đến ngày 17/4, Toàn bị Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện bắt giữ.

Minh Tuệ