Kẻ chiếm đoạt tiền của gia đình nạn nhân Rào Trăng 3 lĩnh 15 năm tù

Video: Phạt 15 năm tù với kẻ chiếm đoạt tiền của gia đình nạn nhân tử nạn ở Rào Trăng 3

Ngày 25/11, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của gia đình nạn nhân tử nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Cuối giờ chiều cùng ngày, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc mức án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, ngoài số tiền 100 triệu đồng đã trả cho vợ nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3, HĐXX buộc bị cáo trả hơn 520 triệu đồng cho 22 nạn nhân mà bị cáo đã chiếm đoạt trước đó.

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc bị tuyên phạt 15 năm tù.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, qua mạng xã hội và đọc báo, Phúc thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn được mọi người giúp đỡ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người này.

Sau đó, Phúc mua 2 tài khoản ngân hàng của người không rõ nhân thân lai lịch và sim rác để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi tìm được "con mồi", Phúc sử dụng sim rác, liên hệ giới thiệu là nhà hảo tâm muốn ủng hộ tiền. Tiếp đó, hắn gửi tin nhắn địa chỉ đường link dẫn đến trang web để nạn nhân cung cấp thông tin ngân hàng.

Nạn nhân khi nhập vào trang web, những thông tin sẽ được gửi về email của Phúc. Phúc sử dụng những thông tin này để truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân rồi chiếm đoạt tiền bằng cách gửi sang các tài khoản ngân hàng mà hắn mua trước đó.

Các bị hại tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, Phúc thừa nhận chiếm đoạt tiền của hàng chục người. Trong đó có 23 bị hại đã xác định được rõ tên tuổi, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 100 triệu đồng, người ít nhất 2 triệu đồng. Tất cả những nạn nhân của Phúc đều có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi, bị ung thư, suy thận, tai nạn giao thông...

Ngày 20/10, Phúc đọc báo thấy hoàn cảnh của chị Lê Thị Thu Thảo (vợ nạn nhân T.V.L- nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3). Phúc dùng điện thoại, gọi điện giả là nhà hảo tâm, 2 lần chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Thảo.

Hành vi của Phúc gây bất bình trong dư luận, nhất là trong thời điểm cả nước đang chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất. Chỉ 3 ngày sau khi gây án, hắn bị lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh thành bắt giữ tại nhà riêng. Tổng số tiền Phúc chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn 1,4 tỷ đồng.