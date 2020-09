Kẻ buôn ma túy đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an Lào Cai

Ngày 29/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TP Lào Cai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tuân (SN 1994, hộ khẩu tại phường Pom Hán, TP Lào Cai), nghi phạm đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an.

Vào 21h30 ngày 27/9, trong lúc đi giao dịch ma túy, Nguyễn Minh Tuân bị tổ công tác thuộc Công an xã Cam Đường, TP Lào Cai kiểm tra hành chính.

Tuân tại cơ quan công an. (Ảnh: CTV)

Lúc này, Tuân rút dao đâm vào đùi hai cán bộ công an là Thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và Công an viên Trần Quốc Mạnh, khiến cả hai bị thương nặng. Sau đó, hắn bỏ trốn lên huyện Bắc Hà, Bảo Yên.

Đến khoảng 17h ngày 28/9, biết không thể trốn thoát và được gia đình vận động đầu thú, Tuân đến cơ quan công an trình diện. Tại đây, Tuân thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và dùng dao chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.