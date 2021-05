Kawara My An Onsen Resort - điểm đến lý tưởng cho du lịch wellness 

(VTC News) -

Đây là quần thể nghỉ dưỡng phức hợp 5 sao do tập đoàn Bitexco đầu tư kiến tạo, được quản lý vận hành bởi Kawara Resort (Nhật Bản).

Những giá trị khác biệt dành cho du khách

Từ lâu, hình thức ngâm tắm Onsen đã trở nên phổ biến trên thế giới, đặc biệt khi con người ngày càng có xu hướng chăm sóc và hồi phục sức khỏe theo các phương pháp tự nhiên. Bởi vậy, việc lựa chọn nguồn khoáng nóng giàu khoáng chất và áp dụng quy trình onsen chuẩn Nhật luôn là yếu tố quan trọng góp phần tối ưu hóa tác dụng của phương pháp tắm onsen.

Tại Việt Nam, khoáng nóng Mỹ An là một trong số ít nguồn khoáng đạt độ nóng tự nhiên lý tưởng (52 độ C khi lộ thiên và 42 độ C khi về bể); đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tính tới thời điểm hiện tại, khoáng nóng Mỹ An chứa hàm lượng lưu huỳnh cao nhất Việt Nam.

Trong đề tài “Nghiên cứu tác dụng chữa bệnh cụ thể của mạch nước khoáng Mỹ An – Thừa Thiên Huế”, GS.TS. Phạm Khắc Lâm (Đại học Y Dược Huế) đã công bố: “Nước khoáng Mỹ An thuộc loại nước khoáng nóng, natrichloro hydro carbonat có thành phần đặc hiệu hydrosulfua và nhiều thành phần khác có tác dụng hỗ trợ phòng và chữa bệnh, phục hồi chức năng, tăng cường sức khoẻ. Bên cạnh đó, nước khoáng Mỹ An hầu như có đủ các nguyên tố vi lượng cần thiết cho hoạt động và phát triển cơ thể”.

Với hàm lượng H2S + HS (Lưu huỳnh) lên tới 64,5mg/l – một chỉ số an toàn lý tưởng cho trị liệu và chăm sóc sức khoẻ, khoáng nóng Mỹ An (Huế) được ví như “thần dược” cho sức khỏe và sắc đẹp.

Để phát huy tối đa hiệu quả của khoáng nóng Mỹ An thì rất cần một quy trình chuẩn quốc tế, được nghiên cứu và đầu tư bài bản, nhằm đem lại ích lợi tối đa cho cộng đồng. Trân trọng nguồn khoáng quý giá thiên nhiên trao tặng, tập đoàn Bitexco đã đầu tư ngay tại Mỹ An khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe cao cấp Kawara My An Onsen Resort. Lần đầu tiên tại Việt Nam, du khách được trải nghiệm tắm Onsen theo quy trình chuẩn Nhật Bản 9 bước trên nguồn khoáng nóng Mỹ An quý hiếm, giàu khoáng chất, kết hợp liệu pháp xông Ganban nguyên bản Nhật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Kawara My An Onsen Resort là không gian đậm nét giao thoa kiến trúc Nhật Bản và kiến trúc cố đô xưa. Đó là kiến trúc Zen đem lại cảm giác gắn kết con người với thiên nhiên, dẫn dắt chuyển nhịp hài hòa giữa sự tinh khiết, khoáng đạt của không gian bên ngoài với sự tinh tế, tối giản và tiện nghi của nội thất bên trong. Đó là những hành lang dài mô phỏng kiến trúc hành lang cung điện Huế xưa và phảng phất những sắc màu pháp lam Huế được phối tinh tế trong các khu villas.

Khu nghỉ dưỡng được vận hành và quản lý dịch vụ bởi chính thương hiệu Kawara nổi tiếng về nghỉ dưỡng Onsen và chăm sóc sức khỏe hàng đầu Nhật Bản. Vì vậy, lần đầu tiên văn hóa dịch vụ Omotenashi được đưa vào nguyên vẹn với những thông điệp ấn tượng: văn hóa từ trái tim tới trái tim - trao đi niềm vui để nhận lại nụ cười.

Onsen - Liệu pháp hoàn hảo cho trị liệu và chăm sóc sức khỏe

Tìm hiểu thêm về Onsen, người ta nhận ra rằng, từ hàng nghìn năm về trước, người Hy Lạp, La Mã đã khám phá ra tác dụng của nước khoáng và sử dụng chúng như một liệu pháp để điều trị các vấn đề về sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần.

Tại Nhật Bản, quốc gia tôn sùng phương pháp dưỡng sinh thuận tự nhiên, tắm Onsen với nguồn khoáng nóng thiên nhiên, đến tận ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành nét văn hóa đặc thù và trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe được yêu thích trên toàn thế giới.

Theo các số liệu nghiên cứu, Nhật Bản có tỉ lệ bệnh tật thấp và tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới, có tới 65.000 cụ sống thọ và 2,06 triệu người trên 90. Suốt nhiều năm liền, tuổi thọ trung bình ở xứ Phù Tang luôn đứng nhất nhì thế giới. Cứ mỗi 25 năm, tuổi thọ người Nhật lại tăng ít nhất 4 tuổi với tỷ lệ bệnh tật rất thấp. Vì thế, người Nhật được coi là biểu tượng của việc sống khoẻ, sống thọ, được các nước trên thế giới học hỏi.

Một trong những bí quyết mang tới sức khỏe và tuổi thọ của người Nhật chính là lối sống lành mạnh với thói quen tắm khoáng nóng (onsen).

Onsen có nghĩa là “Ôn tuyền” để chỉ văn hoá tắm khoáng thiên nhiên của người Nhật. Tắm Onsen truyền thống Nhật Bản là phương pháp tắm khỏa thân, cởi bỏ toàn bộ trang phục và ngâm mình trong dòng khoáng nóng hoàn toàn tự nhiên. Ưu điểm nổi trội của tắm Onsen này là toàn bộ cơ thể bạn không vướng bận bởi bất cứ thứ gì, đắm chìm trong dòng nước ấm, hơi nóng lan tỏa xoa dịu những vùng mỏi nhức trên cơ thể.

Các bể khoáng nóng tự nhiên có tác dụng đặc biệt hiệu quả cho trị liệu sức khỏe.

Onsen là sự kết hợp giữa ba phương pháp trị liệu hữu hiệu: thuỷ trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu. Khi tắm và ngâm mình dưới nước khoáng nóng thiên nhiên thuần khiết sẽ tăng cường sức khỏe xương khớp và cơ bắp; tiêu diệt vi-rút có hại; hỗ trợ lưu thông máu khắp cơ thể; loại bỏ độc tố giúp tăng cường sự trao đổi chất, cung cấp năng lượng cho cơ thể, kích thích hệ miễn dịch, giúp thư giãn cả thể chất và tinh thần.

Với người cao tuổi, liệu pháp tắm onsen sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm các triệu chứng đau dây thần kinh và viêm khớp, tái tạo giấc ngủ sâu và ngon giấc. Các bể khoáng nóng tự nhiên có tác dụng hiệu quả cho trị liệu sức khỏe, đặc biệt tốt cho người bị bệnh khớp mạn tính, những người bị bại liệt hoặc yếu cơ do bệnh lý thần kinh, giúp phục hồi chức năng khớp, cơ và thần kinh…

Với phụ nữ, khoáng nóng tự nhiên với lượng lớn các thành phần natri clorua, lưu huỳnh sẽ giúp cải thiện làn da, thanh lọc cơ thể, chống ôxy hóa, giúp da dẻ hồng hào, giúp làn da đẹp và căng mướt.

Cho đến nay, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng ngâm nước nóng là một trong những liệu pháp hữu hiệu nhất để thư giãn, giảm mệt mỏi căng thẳng, đồng thời chữa được một số các căn bệnh khác. Chính vì vậy, văn hóa tắm Onsen ngày càng được yêu thích tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tập đoàn Bitexco kỳ vọng, sự hợp tác chiến lược giữa những thương hiệu hàng đầu kiến tạo nên Kawara My An Onsen Resort sẽ tạo ra cú hích cho du lịch miền Trung nói riêng, và cả ngành công nghiệp không khói Việt Nam nói chung. Bitexco mong muốn nâng tầm dịch vụ tắm Onsen đạt chuẩn quốc tế, đem lại cho du khách những giá trị chuẩn mực cao nhất trong du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống với những giá trị sống đích thực.