Karim Benzema giành giải Cầu thủ hay nhất năm của UEFA

(VTC News) -

Karim Benzema đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do UEFA trao tặng. Đây là chiến thắng thuyết phục của tiền đạo người Pháp - người được dự đoán không có đối thủ trên đường đua chinh phục danh hiệu cao quý này.

Benzema đã có mùa giải thành công cùng Real Madrid khi góp công lớn giúp đội nhà vô địch LaLiga và Champions League. Tại LaLiga, Benzema giành ngôi vua phá lưới với 27 bàn thắng, ngoài ra chân sút 34 tuổi còn có 12 đường chuyền thành bàn.

Benzema được vinh danh.

Tại Champions League, Benzema có mùa giải hay nhất sự nghiệp với 15 bàn thắng, trong đó có 10 bàn được ghi ở vòng knock-out vào lưới các đội bóng rất mạnh như Paris Saint-Germain, Chelsea và Man City. Màn trình diễn chói sáng của Benzema giúp Real Madrid lên ngôi vô địch, dù liên tục bị đẩy vào tình cảnh khó khăn.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến CLB Real Madrid. Tôi hạnh phúc khi đoạt được danh hiệu cá nhân quý giá và lớn lao thế này. Nếu nói về trận đấu đáng nhớ nhất, đó có lẽ là cuộc so tài với PSG. Real Madrid đã lội ngược dòng không tưởng", Benzema chia sẻ.

Theo HLV Carlo Ancelotti, Benzema không chỉ là tiền đạo xuất chúng, mà còn có tố chất lãnh đạo. Cựu tiền đạo Lyon đeo băng thủ quân Real Madrid, trở thành thủ lĩnh tinh thần của đội ở những thời khắc quan trọng. Đây cũng là giải thưởng đánh dấu 13 năm khoác áo Real Madrid của Benzema.

Bên cạnh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Benzema hứa hẹn sẽ giành thêm hai giải thưởng là Quả bóng Vàng (do France Football trao tặng) và The Best (của FIFA). Các đối thủ như Kevin de Bruyne, Mohamed Salah hay Kylian Mbappe đều không sánh được với Benzema về màn trình diễn cá nhân lẫn danh hiệu tập thể.

Cũng tại buổi lễ, HLV Carlo Ancelotti đoạt giải HLV của năm. Nhà cầm quân người Italy trở thành HLV vô địch Champions League nhiều nhất với 4 danh hiệu chia đều cho AC Milan và Real Madrid. Danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm thuộc về Alexis Putellas. Đây là lần thứ hai liên tiếp, ngôi sao của Barcelona đoạt giải thưởng này.