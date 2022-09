Karik trật xương đầu gối, phải chữa trị 1 tháng sau khi quay MV

(VTC News) -

Tối 25/9, Karik phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Có chơi có chịu kết hợp với Only C. Họ mang đến màu sắc hoàn toàn mới so với những bản hit trước đây.

Ca khúc được Karik sáng tác với cảm hứng từ thực trạng “bóc phốt" người yêu cũ sau khi chia tay trên mạng xã hội. Anh chia sẻ: “Nhiều người khi yêu đương thì khoe lên, xong chia tay lại tự nói xấu nhau. Tôi thấy chuyện đó rất buồn cười, thay vì vạch áo cho người đời xem lưng, mình nên giữ im lặng cuộc sống cả hai được yên ổn, xem như sự tôn trọng cuối dành cho nhau".

Karik bị chấn thương sau khi tự đóng những cảnh nguy hiểm.

Trong MV đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Karik lần đầu tiên thực hiện cảnh nhảy ở độ cao 7 mét. “Dù có đồ bảo hộ nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sợ. Chân tôi đã bị chấn thương từ trước, sau khi cố gắng quay những cảnh nhảy trong MV xong thì đầu gối bị trật xương và phải chữa hơn một tháng trời", anh nói.

Karik đang trong thời gian chuẩn bị cho một album mới gồm 7 bài ca khúc với 7 màu sắc khác nhau. Trong dự án này, anh muốn cho khán giả thấy tổng thể con người mình qua các sáng tác đa thể loại.

Video: MV "Có chơi có chịu" của Karik và Only C