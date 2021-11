Karik gây căng thẳng ở Rap Việt

Chinh phục có lẽ là vòng mà tranh luận giữa các huấn luyện viên Rap Việt xảy ra thường xuyên nhất. Với các thí sinh mạnh, được cả 4 huấn luyện viên đạp nút chọn, căng thẳng giữa họ càng cao. Ở tập 5 lên sóng tối 13/11, khán giả một lần nữa chứng kiến các huấn luyện viên đấu khẩu. Nhưng không phải vì thí sinh mạnh mà sự việc xuất phát từ hành động đạp nút hộ của Karik.

Trong phần thi của thí sinh Im Possible, Karik bước sang khu vực của Wowy và đạp nút thay huấn luyện viên. Trong khi tất cả giám khảo và huấn luyện viên đứng dậy cổ vũ tiết mục của Im Possible, Wowy ngồi yên tại vị trí.

Karik tự ý đạp nút của Wowy khi thí sinh Im Possible biểu diễn.

Khi Trấn Thành thắc mắc trước hành động khác biệt của Wowy, huấn luyện viên giải thích muốn chờ nghe ý nghĩa lyrics từ thí sinh và anh không công nhận cái đạp từ Karik. Thấy dấu hiệu căng thẳng từ các đồng nghiệp, Rhymastic lên tiếng: “Nếu anh Wowy không muốn nhận thì hủy. Không vấn đề gì cả”.

Lúc này, Karik giải thích lý do anh đạp nút là thấy lý tưởng của thí sinh rất giống Wowy. Nghe đến đây, Trấn Thành đặt câu hỏi: “Vậy tại sao Wowy không cảm được tiết mục này?”.

“Mọi người hiểu sai em rồi. Em sợ khi bạn vào team, em sẽ phá hủy cái tôi của bạn. Đối với em, sự vươn lên là để đón ánh nắng chan hòa, chia sẻ với mọi người chứ không phải đứng lên trên để nhìn xuống”, Wowy trả lời.

Cả Karik và Binz đều không đồng tình với ý kiến của Wowy. JustaTee bênh vực thí sinh và cho rằng Im Possible chỉ đang thể hiện khát khao của một người trẻ. Giám khảo nhấn mạnh Im Possible không có lỗi.

“Không những không có lỗi mà em chỉ đang thể hiện sự tự tin”, Binz nhận định.

Wowy tiếp lời: “Xin lỗi, Wowy không hề nói bạn ấy có lỗi”. Binz lập tức phản hồi: “Binz không nói Wowy nói bạn ấy có lỗi”.

Hành động của Karik làm nảy sinh căng thẳng giữa các huấn luyện viên. (Ảnh: BTC)

Để chấm dứt những tranh luận, Wowy cho biết anh chỉ đang nói về mặt cảm xúc và lý do rapper không bấm chọn Im Possible là hình ảnh chưa tương đồng. Đây là lần đầu tiên trong cả mùa hai, các huấn luyện viên tranh luận vì việc đạp nút chọn thay.

Thể hiện tiết mục Born To Do This dựa trên nhạc gốc Đời là thế thôi, Im Possible chia sẻ anh viết bài hát khi nhìn ra tòa Landmark 81 với ý nghĩa khổ trước sướng sau. Theo nhận xét của Rhymastic, Im Possible là một rapper tài năng trong khoản viết lời.

“Ver đầu hơi lúng túng nhưng về sau, bạn đã làm chủ sân khấu”, Karik nhận xét. Giám khảo LK đánh giá Im Possible chọn bố cục thông minh khi đẩy cao trào vào ver đầu tiên.