Kang Ha-neul hóa cướp biển tóc xù trong phim mới

Rũ bỏ hình ảnh long lanh thường thấy, lần này Kang Ha-neul sẽ vào vai Muchi, một thủ lĩnh băng cướp chuyên gây rắc rối. Muchi và Haerang (nữ diễn viên Han Hyo Joo đóng) đang săn lùng kho báu hoàng gia từ triều đại Goryeo. Bộ phim cũng hứa hẹn những cảnh hành động mãn nhãn, với những trận đấu kiếm, màn so tài trên thuyền hay chiến đấu với các thế lực siêu nhiên.

Cảnh trong phim "The Pirates: The Last Royal Treasure". (Nguồn: Yonhap)

Nói về vai diễn Muchi, Kang Ha-neul cho biết anh muốn thể hiện nhân vật này với tính cách khó đoán, che giấu bởi ngoại hình rách rưới và mái tóc xù xì đầy ấn tượng. Vì vậy, nhân vật Muchi đã được tạo hình lại, khác hoàn toàn so với ý tưởng ban đầu về một anh hùng điển trai thường thấy trong các phim cổ trang Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ Muchi phải trông vụng về hoặc láu cá hơn trên con tàu cướp biển. Nhưng điều này không hề dễ dàng, tôi phải uốn tóc 2 tuần 1 lần. Đó là điều khó khăn nhất mà tôi trải qua khi quay bộ phim này" - Kang Ha-neul nói và cho biết bộ phim sẽ ra mắt bất chấp đại dịch COVID-19, dự kiến vào ngày 26/1 tới.

Kang Ha-neul đang là nam diễn viên được săn đón hàng đầu tại Hàn Quốc, với các bộ phim được đánh giá cao từ công chúng và giới phê bình như "Dongju: The Portrait of A Poet" (2016), "Misaeng: Incomplete Life" (2014) và "When the Camellia Blooms" (2019).