K+ ra mắt dịch vụ SVOD hoàn toàn mới tích hợp gói HBO GO

(VTC News) -

Combo gói K+ Trọn Vẹn & HBO GO cho phép khách hàng thưởng thức hai kênh phim truyện quốc tế đặc sắc HBO và Cinemax trên định dạng HD cùng hàng ngàn giờ xem không giới hạn các nội dung đa dạng, được cập nhật mới thường xuyên trong kho VOD, trong đó có nhiều thể loại như bom tấn Hollywood, phim dài tập do HBO sản xuất độc quyền, phim hoạt hình và phim tài liệu.

Nổi bật nhất phải kể đến bom tấn dài tập đang được trông đợi nhất năm mang tên ‘Gia Tộc Rồng’ (House of the Dragon) - phần tiền truyện của thương hiệu đình đám ‘Trò Chơi Vương Quyền’ (Game of Thrones), ra mắt cùng thời điểm với Bắc Mỹ lúc 8h sáng thứ 2 hàng tuần (giờ Việt Nam) từ 22/8. Tất cả các nội dung đều được Việt hóa để bất kỳ ai cũng dễ dàng theo dõi.

Ngoài ra, khách hàng vẫn tiếp tục được trải nghiệm thế giới giải trí thăng hoa, quy tụ toàn bộ nội dung đỉnh cao với 5 kênh độc quyền mang thương hiệu Truyền hình K+ gồm K+SPORT1, K+SPORT2, K+CINE, K+LIFE, K+KIDS, đáp ứng thị hiếu của mọi thành viên trong gia đình.

Để chào mừng sự xuất hiện của HBO GO trên hệ thống, Truyền hình K+ còn dành tặng ưu đãi hấp dẫn khi khách hàng mua Combo gói K+ Trọn Vẹn & HBO GO.

Chỉ cần đăng ký sử dụng gói K+ Trọn Vẹn và thêm 34,000 đồng, bạn đã có thể thoả sức khám phá kho phim khổng lồ cùng những kênh nội dung đặc sắc trên cả app K+ và HBO GO. Khuyến mãi áp dụng từ 20/8, tối đa ưu đãi cho 2 tháng đầu.