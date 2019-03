Jennifer Lopez đính hôn lần thứ 4 khi sắp 50 tuổi

Hôm 9/3, Alex Rodriguez đăng bức ảnh nắm tay bạn gái cùng dòng chú thích "She said yes" (Cô ấy nói đồng ý). Cùng lúc, Jennifer Lopez cũng chia sẻ khoảnh khắc tương tự trên trang cá nhân với biểu tượng trái tim. Không khó để nhận ra ngón tay áp út của JLo là một chiếc nhẫn kim cương đắt giá, mặt hình chữ nhật có kích thước khủng.

Cặp uyên ương nhận được lời chúc mừng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Người đại diện của Rodriguez xác nhận thông tin trên People: "Họ đang đi nghỉ và đính hôn ngày hôm nay".

Bạn trai cầu hôn JLo sau hai năm yêu. (Ảnh: Instagram)

Benny Medina, quản lý lâu năm của JLo, cũng khẳng định chuyện đính hôn của cặp sao là chính xác. Hiện, cặp đôi đi nghỉ tại Bahamas cùng gia đình.

Trước đó, cũng trong ngày thứ bảy, Alex Rodriguez chia sẻ khoảnh khắc Jennifer Lopez vui đùa bên các con gái cùng lời chúc 8/3. Anh viết: "Tôi cảm thấy biết ơn khi được sống bên cạnh họ. Họ có ý nghĩa rất lớn với tôi, hơn những gì có thể nói bằng lời".

Cựu ngôi sao bóng chày 43 tuổi còn đăng tải câu trích dẫn về bạn tâm giao, như ngầm nói đến JLo: "Bạn tâm giao không phải là người giúp hoàn thiện bản thân bạn, mà là người truyền cảm hứng để bạn hoàn thiện chính mình".

Jennifer Lopez bắt đầu công khai quan hệ tình cảm với Alex Rodriguez vào đầu năm 2017. Cả hai vừa kỷ niệm tình yêu hai năm vào tháng 2.

Giọng ca On The Floor từng chia sẻ đây là mối tình đẹp nhất, dù cô đã trải qua 3 lần đò và hẹn hò nhiều chàng trai trẻ. Cô nói: "Dường như đó là lần đầu tiên tôi có được cảm giác này. Tất nhiên, tôi đã từng có những mối tình và các quan hệ tốt đẹp, nhưng đây mới chính là lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy hai người thực sự thuộc về nhau".

Cặp uyên ương được khen đẹp đôi. (Ảnh: Getty)

Alex Rodriguez kém bạn gái 6 tuổi, song chuyện tình của cặp uyên ương được những người thân ủng hộ nhiệt tình. Rodriguez khen JLo là một trong những người phụ nữ thông minh nhất anh từng gặp và là người mẹ tuyệt vời. Anh luôn đồng hành cùng bạn gái trong mọi hoạt động nghệ thuật.

Trước khi tìm thấy hạnh phúc bên JLo, Alex Rodriguez từng ly dị vợ vào năm 2008 sau 6 năm chung sống. Họ có với nhau 2 con gái. Trong quá khứ, anh cũng hẹn hò các bóng hồng nổi tiếng ở Hollywood như Madonna, Kate Hudson, Cameron Diaz.

Trong khi đó, Jennifer Lopez từng có 3 cuộc hôn nhân cùng cùng Ojani Noa (kết hôn 1997; ly hôn 1998) Cris Judd ( kết hôn 2001; ly hôn 2003) Marc Anthony (kết hôn 2004; ly hôn 2014). Lopez cũng có 1 cặp sinh đôi trai, gái, vừa tròn 11 tuổi.

