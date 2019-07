Jannine Weigel đơn giản vẫn xinh đẹp cùng dàn ca sĩ Việt hăng say luyện tập trước giờ G

Trưa 19/7, ca sĩ Jannine Weigel cùng dàn ca sĩ của đại nhạc hội IMC 11 năm “Hành trình kết nối tinh hoa” đã có mặt tại M.Plex Studios & Theatre để tham gia tổng duyệt cho đêm nhạc. Ngay từ sớm, các ca sĩ đã có mặt đầy đủ để chăm chút cho phần trình diễn của mình.

Trong ngày thứ 2 có mặt ở Việt Nam, Jannine Weigel khiến khán giả Việt trầm trồ bởi phong cách cá tính, năng động và thần thái nổi bật dù diện trang phục đơn giản. Ngoài đời, “bông hồng lai” liên tục ghi điểm với khán giả Việt nhờ sự thân thiện, dễ mến. Đến buổi tổng duyệt, ngôi sao Thái Lan thể hiện sự chuyên nghiệp khi tích cực luyện tập và phối hợp cùng ê kíp, nữ ca sĩ hứa hẹn mang đến phần trình diễn đầy bùng nổ cho đêm nhạc.

Với những tiết mục đặc sắc và ẩn chứa nhiều bất ngờ trên sân khấu IMC, ca sĩ Hoàng Mỹ An cũng đã hăng say luyện tập trước giờ G. Dù chỉ là buổi tổng duyệt, giọng ca hải ngoại cùng vũ đoàn đã mang đến bầu không khí vô cùng sôi động và nóng bỏng.

Mặc dù diện trang phục tối màu, quán quân The Voice 2017 Ali Hoàng Dương vẫn nổi bật trong buổi tổng duyệt nhờ vào phần luyện tập đầy cuốn hút. Lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu đại nhạc hội, nam ca sĩ không chỉ đến sớm để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình mà còn rất chăm chú theo dõi màn luyện tập của các nghệ sĩ khác.

Buổi tổng duyệt không thể thiếu sự xuất hiện của MC Thanh Bạch. Với những màn pha trò duyên dáng, anh đã mang đến không khí đầy vui vẻ và đầy cảm hứng làm việc cho tất cả mọi người.

Đại nhạc hội IMC 11 năm “Hành trình kết nối tinh hoa” sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/07 tại Nhà hát Mplex - IMC, số 62 Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM với sự tham gia của Jannine Weigel cùng các ca sĩ trẻ đang được yêu thích tại Việt Nam như: Hoàng Mỹ An, Ali Hoàng Dương, Thiên Vũ, ban nhạc Stay the same, người dẫn chương trình MC Thanh Bạch.

Sự kiện mừng sinh nhật 11 năm IMC - TodayTV “Hành trình kết nối tinh hoa” với sự đồng hành chính của Nhãn hàng dầu ăn cao cấp Simply và nhà tài trợ bạc: Công ty TNHH Thực Phẩm Ân Nam –Nhãn hàng bánh Pepperidge Farm.

Đêm nhạc mừng sinh nhật 11 năm IMC - TodayTV được truyền hình trực tiếp trên Kênh TodayTV và YouTV, đồng thời livestream trên Fanpage TodayTV, YouTV, MTVVietnam và YouTube TodayTV và YouTV vào lúc 20h00 ngày 19/07/2019.

Chi tiết truy cập: www.todaytv.vn

Quỳnh Chi