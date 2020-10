James Bond đầu tiên của điện ảnh thế giới qua đời ở tuổi 90

Sean Connery.

Sean Connery là diễn viên người Scotland, nổi tiếng nhất với vai diễn điệp viên tài hoa James Bond trong loạt 7 phim 007 đầu tiên của điện ảnh thế giới. Ông cũng là diễn viên đóng vai điệp viên 007 xuất sắc nhất trong tất cả các diễn viên từng vào vai diễn này, tờ Guardian cho biết. Ông đến với 007 ở độ tuổi 30. Tập phim đầu tiên được phát hành vào năm 1962, không những gây tiếng vang ở Anh mà còn có giá trị thương mại lớn ở Mỹ.

Ông còn nổi tiếng với các phim khác như The Hunt for Red Octorber, Indiana Jones and the Last Crusade và The Rock.

Sean Connery trong vai James Bond đầu tiên của màn ảnh rộng thế giới.

Sean Connery có sự nghiệp diễn xuất thành công, kéo dài trong nhiều thập kỷ, nhận vô số giải thưởng lớn, bao gồm 1 giải Oscar, 2 giải BAFTA (Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc) và 3 giải Quả cầu vàng.

Giải Oscar đến với ông vào năm 1988 ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai cảnh sát trong phim The Untouchables.

Sean Connery được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ tại Cung điện Holyrood vào năm 2000.