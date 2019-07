'iZombie' và loạt series phim Mỹ dài hơi gây tiếc nuối khi gần công chiếu hồi kết

Kể từ tháng 5, các "mọt phim" tiếc nuối khi Game of Thrones - Trò chơi Vương Quyền kết thúc sau gần một thập kỷ lên sóng. Sắp tới, nhiều series phim Mỹ danh tiếng khác cũng nói lời chào tạm biệt vào năm nay, khiến các fan ruột về điện ảnh đều không khỏi tiếc nuối. Đặc biệt, đây đều là những bộ phim dài hơi đã phát sóng được 5, 6 thậm chí là 12 mùa.

iZombie

iZombie không chỉ thu hút khán giả nhờ dựa trên truyện tranh của hãng DC Comics, mà còn nhờ nội dung đặc sắc, khác hoàn toàn với những phim về đề tài zombie như The Walking Dead.

Trong series phim được chuyển thể từ truyện tranh này, người xem ấn tượng với Liv Moore – cô gái với cuộc đời bị chia làm hai nửa: Một nửa trong quá khứ đầy hạnh phúc với bạn bè, gia đình và một vị hôn phu ngọt ngào; nửa còn là cuộc đời một zombie tự kỉ làm việc trong phòng giám định pháp y của Sở cảnh sát Seattle – công việc cung cấp cho Liv đủ thực phẩm để duy trì tình trạng hiện tại của cơ thể.

Công việc mới cũng như những khả năng đặc biệt có được khi trở thành thây ma đã tạo điều kiện cho Liv giúp đỡ cảnh sát Seattle giải quyết những vụ án giết người trong vai trò một bà đồng.

Đồng hành với Liv trong cuộc phiêu lưu này là cấp trên Ravi Chakrabarti và thanh tra cảnh sát Clive. Phá án, vạch trần chân tướng thủ phạm, đồng thời tìm ra kẻ đã biến mình thành zombie cũng như cơ chế của quá trình đó là nhiệm vụ Liv phải thực hiện.

Không ít khán giả theo dõi bộ phim vừa sợ vừa thích thú với một cô nàng zombie xinh đẹp làm cảnh sát và có thể ăn não người chết bất kỳ lúc nào, thậm chí điều đó còn có thể giúp phá án. Nhiều người hâm mộ cho rằng iZombie còn hấp dẫn ở những cảnh nấu ăn khi thay nguyên liệu chính thành não.

Hiện tại, mùa cuối của iZombie đang được chiếu trên kênh CW cũng như trên Netflix.

The big bang theory

Câu chuyện của bốn chàng trai và một cô gái trong The big bang theory được bắt đầu từ năm 2007 và từng được bình chọn là một trong những bộ phim truyền hình hay nhất thập kỷ 2000. Phim kể về cuộc sống của hai anh chàng mọt sách Leonard và Sheldon tại Caltech đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cô bạn Penny chuyển đến sống ở căn hộ bên cạnh.

Những người bạn đồng nghiệp cũng mọt sách và giao tiếp tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali. Những hiểu biết cao siêu của bốn chàng trai đối lập một cách hài hước với kĩ năng giao tiếp và hiểu biết thông thường của Penny.

Theo thời gian, những nhân vật phụ trở thành nhân vật chính, gồm Leslie Winkle - một nhà khoa học và đồng nghiệp ở Caltech; Bernadette Rostenkowski - bạn gái của Howard (sau này là vợ), là một nhà vi trùng học và trước đó là bồi bàn bán thời gian với Penny.

Nhà thần kinh học Amy Farrah Fowler, tham gia vào nhóm sau khi bị mai mối với Sheldon trên một trang web hẹn hò (sau đó trở thành bạn gái Sheldon), và Stuart Bloom - ông chủ rỗng túi của một tiệm truyện tranh các nhân vật thường ghé qua.

Những câu chuyện nhỏ giữa nhóm bạn của Leonard và Sheldon cùng Penny đã đi cùng khán giả qua 11 mùa và năm nay sẽ là mùa 12, cùng là thời điểm kết lại một chặng đường dài của The big bang theory.

Orange is the new black

Sức hút của các nữ tù trong trại giam New York vẫn duy trì trong suốt 6 mùa vừa qua. Ở mùa cuối cùng, khán giả đều mong muốn Netflix sẽ cho bộ phim một cái kết thật trọn vẹn, đặc biệt với các nhân vật Alex, Nicky và Taystee.

"Trại giam kiểu Mỹ" kể về Piper Chapman, một cô gái trẻ đang hạnh phúc với cuộc sống của mình: một công việc ổn định, một ngôi nhà xinh xắn, một vị hôn phu hết lòng yêu thương. Nhưng quá khứ 10 năm trước của một thời tuổi trẻ nổi loạn, dính vào đường dây ma túy khiến cô phải trả giá ở thời điểm hiện tại.

Cô phải rời bỏ cuộc sống màu hồng để chịu 15 tháng tù trong 1 trại giam chuyên biệt tại thành phố San Francisco - nơi tập hợp đủ mọi loại người, với nhiều câu chuyện phía sau, nơi có những khi im lặng đến ghê người, cũng không thiếu những giây phút điên loạn đáng sợ.

Trong bốn bức tường ấy, có nhiều tù nhân muốn yên phận cải tạo để sớm ngày được về với xã hội. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, bởi nơi đây còn có những người quản giáo – những người nhận đồng lương còm cõi từ chính phủ để điều hành cuộc sống của hàng trăm người phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng nổi loạn, đập phá bất chấp hậu quả đôi khi chỉ vì nhu yếu phẩm chưa được cung cấp kịp thời.

Khán giả sẽ thấy rằng, có những người quản giáo xấu xa, nhẫn tâm hơn cả những người phụ nữ phạm tội kia. Và trên con đường trượt dài đó, họ kéo theo nhiều số phận đang đợi ngày hoàn lương.

Dự kiến Orange is the new black mùa 7 sẽ lên sóng Netflix vào cuối năm nay.

How to het away with murder

How to get away with murder kể về công việc lẫn đời sống riêng tư của Annalise Keating – vị giáo sư giảng dạy Luật hình sự tại trường Đại học Middleton ở Philadelphia. Mỗi năm, Annalise lựa chọn trong lớp của mình ra một nhóm sinh viên xuất sắc nhất để vừa học vừa làm tại văn phòng luật sư riêng của cô.

Họ là Connor Walsh, Michaela Pratt, Asher Millstone, Laurel Castillo và Wes Gibbins – những con người có giới tính, màu da, hoàn cảnh xuất thân và tính cách khác hẳn nhau. Annalise chung sống cùng chồng mình là Sam Keating – một tiến sĩ tâm lý học nhưng cô lại ngoại tình với Nate Lahey – thám tử địa phương.

Khi hai mảng đời sống riêng tư và công việc của Annalise va chạm, cô và nhóm sinh viên của mình miễn cưỡng bị lôi vào một âm mưu giết người phức tạp.

Series phim này từng rất thành công trong những mùa trước, nhưng lại gặp phải vấn đề về rating trong mùa 5 mới đây. Nhiều người cho rằng cho bộ phim kết thúc ở mùa 6 là hợp lý hơn là bị nhà đài huỷ giữa chừng.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người hâm mộ cho rằng thật đáng tiếc khi How to get away with murder lại kết thúc sớm đến như vậy bởi mùa 5 trước đó không để lại tín hiệu nào. Theo nhiều nhận định, Laurel có thể sẽ là nhân tố chủ chốt trong mùa cuối này với một vai trò đặc biệt.

Elementary

Elementary là một bộ phim thuộc thể loại hình sự của Mỹ nhưng lấy tên nhân vật dựa theo bộ tiểu thuyết Anh nổi tiếng Sherlock Holmes. Tương tự như How to get away with murder, Elementary có thể coi như sẽ kết thúc một cách vội vã do sự sụt giảm về lượng người xem cũng như chất lượng nội dung.

Câu chuyện của bộ phim mang hơi thở thời đại. Holmes vẫn là một nhân vật có trí thông minh siêu phàm nhưng chàng thanh niên Sherlock Holmes này có nhiều mối quan hệ ngoắt ngoéo với thế giới ngầm, dính vào tệ nạn xã hội, nghiện ma túy và cần sa.

Đây là một sáng tạo mạo hiểm của nhà sản xuất bởi nếu nhìn theo khía cạnh tích cực, nó là một nét phá cách hiện đại trong xây dựng nhân vật nhưng ngược lại cũng làm hình ảnh Sherlock Holmes bị trượt dốc thảm hại.

Nhưng ở mùa 7 này, Holmes và Watson sẽ di chuyển đến London – quê hương của nhân vật gốc trong tác phẩm của Arthur Conan Doyle. Người hâm mộ đang rất hào hứng chờ đón những tập cuối cùng của series phim hình sự từng ăn khách một thời này. Mùa 7 của Elementary đang lên sóng đài CBS.



Nguyễn Đức