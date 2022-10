Italia ra quy định không bật máy sưởi quá 19 độ C trong mùa đông

(VTC News) -

Bộ Chuyển đổi Sinh thái của Italia trong tuần này kí nghị định mới về tiết kiệm năng lượng, đưa ra các chính sách cắt giảm việc sử dụng khí đốt sưởi ấm trong mùa đông.

Theo đó, giờ làm việc hàng ngày ở quốc gia này sẽ giảm một giờ mỗi ngày, trong khi đó cả mùa sưởi ấm sẽ được rút ngắn 15 ngày, "hoãn ngày bật sưởi 8 ngày và dời ngày tắt sưởi lên trước 7 ngày".

(Ảnh minh họa)

Nghị định cũng thắt chặt giới hạn với nhiệt độ trong nhà. Các doanh nghiệp được yêu cầu để sưởi không vượt quá 18 độ C (trước đó là 19 độ C) và các hộ gia đình phải đặt hệ thống sưởi không quá 19 độ C (trước đó là 20 độ C).

Cơ quan Italia cho biết hạn chế mới sẽ không áp dụng đối với “nơi thờ tự, nhà trẻ, trường mẫu giáo và bể bơi” cũng như “các tòa nhà có hệ thống sưởi ấm hoạt động dựa vào nguồn năng lượng tái tạo”.

Bên cạnh đó, "trong trường hợp điều kiện thời tiết đặc biệt khắc nghiệt, chính quyền địa phương sẽ giữ quyền cho phép sưởi ấm ngoài thời gian quy định".

Theo nghiên cứu của cơ quan quản lý năng lượng quốc gia Italia ENEA, các hạn chế mới có thể cho phép nước này tiết kiệm tới 2,7 tỷ mét khối khí đốt trong mùa đông.

Kế hoạch tiết kiệm năng lượng mới của Italia theo sau một loạt các biện pháp trên toàn quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng tại quốc gia này. Ngoài Italia, các nước EU khác cũng đang phải chống chọi với lạm phát cao kỷ lục, phần lớn là do chi phí năng lượng.

75% nguồn năng lượng Italia phụ thuộc vào nhập khẩu. Vào đầu năm nay, họ nhập khẩu 40% khí đốt từ Nga, nhưng vào tháng 7, lượng mua từ Nga này giảm xuống còn 25% do các lệnh trừng phạt. Tháng trước, Italia cũng mất nhiều nguồn cung từ Nga khi Gazprom ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 do các vấn đề kỹ thuật.

Mùa đông ở châu Âu thường kéo dài từ 3-4 tháng, với nhiệt độ trung bình có thể dưới 10 độ C, tháng 2 thường là tháng lạnh nhất với nhiệt độ có thể dưới 3 độ C.