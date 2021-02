Israel nghi Iran tấn công tàu chở dầu, vùng Vịnh căng thẳng

(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết, theo các đánh giá ban đầu của ông, Iran phải chịu trách nhiệm về một vụ nổ trên một con tàu thuộc sở hữu của Israel tại Vịnh Oman.

Phát biểu trên truyền hình, ông Benny Gantz khẳng định: "Iran đang tìm mọi cách để tấn công cơ sở hạ tầng và công dân của Israel, cũng như mọi thứ liên quan đến Nhà nước Israel. Vị trí của con tàu tương đối gần với Iran làm dẫn đến hoài nghi Iran đứng đằng sau vụ việc. Tuy nhiên, điều này cần xem xét thêm. Và Israel sẽ hành động ở mọi nơi".

Tàu chở dầu bị cháy ở vịnh Oman. (Ảnh: CyprusNews)

Trước đó, kênh truyền hình Kan dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Israel đưa tin, một vụ nổ cực mạnh đã xảy ra trên tàu thuộc sở hữu của một công ty Israel tại vịnh Oman, khi con tàu đang trên đường từ Saudi Arabia tới Singapore, khiến tàu bị hư hỏng nặng phần thân và boong. Vụ nổ xảy ra do kích nổ từ biển, có lẽ là từ trường, mìn. Hai hố có đường kính khoảng 1,5 mét được hình thành, nhưng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân là do tên lửa tấn công hay mìn gắn trên tàu. Không có thiệt hại cho động cơ, không có thương vong trong số các thủy thủ đoàn. Kênh truyền hình này cho biết, không rõ vụ việc này có liên quan trong quá khứ do căng thẳng giữa Iran và Mỹ hay không, hay có mối liên hệ nào với việc chủ con tàu là người Israel.

Trong khi đó, Dryad Global, một công ty tình báo hàng hải cho biết, rất có thể vụ nổ xuất phát từ "hành động phi đối xứng của quân đội Iran". Theo đó, khi Iran tìm cách gây áp lực buộc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nước này có thể tìm cách "thực hiện ngoại giao mạnh mẽ thông qua các biện pháp quân sự". Tuy nhiên, phía Iran hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.

Hiện chưa có bất cứ kết luận chính thức nào liên quan đến vụ nổ này. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời điểm quan hệ giữa Iran và Mỹ đang xấu đi sau khi tân Tổng thống Joe Biden hôm 25/2 ra lệnh không kích nhằm vào các nhóm dân quân Syria thân Iran mà phía Mỹ nói nhằm đáp trả việc việc các cơ sở của Mỹ tại Iraq bị lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tấn công bằng tên lửa khiến dư luận không khỏi lo ngại về những căng thẳng tại khu vực.

Khu vực vùng Vịnh vốn đã căng thẳng kể từ khi Mỹ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào năm 2018, sau khi Tổng thống thống Donald Trump khi đó rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Mỹ đã quy trách nhiệm cho Iran về một số cuộc tấn công vào tàu hàng trong vùng Vịnh chiến lược, trong đó có hai tàu chở dầu của Saudi Arabia vào tháng 5/2019.

Mới đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng đã bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Hàn Quốc khi Seoul đóng băng 7 tỷ USD của Iran tại ngân hàng của nước này do lệnh trừng phạt của Mỹ. Với vụ việc mới nhất này, rất có thể đây sẽ là một cái cớ để các bên đẩy căng thẳng lên một mức mới khi những mâu thuẫn về lợi ích tại khu vực chưa được giải quyết.