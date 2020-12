IS ủ mưu cho nổ tung cơ quan an ninh Nga

(VTC News) -

"FSB đã cùng Bộ Nội vụ Nga ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố ở Makhachkala, Dagestan. Hôm 25/12, bốn thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bắt. Các thành viên của IS lên kế hoạch cho nổ một thiết bị gần một trong những tòa nhà hành chính của cơ quan an ninh sau đó thực hiện cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các nhân viên Bộ Nội vụ ở Makhachkala", Tass dẫn thông báo của Trung tâm Quan hệ Công chúng FSB cho biết.

Cảnh sát Nga xuất hiện gần tòa nhà của FSB ở Matxcơva, Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo Tass, súng, vũ khí, một lượng lớn đạn dược và một thiết bị nổ được tìm thấy tại nơi ẩu náu của các tay súng.

Danh tính của những kẻ khủng bố chưa được công khai vì cuộc điều tra đang diễn ra.

Hôm 17/12, cảnh sát Nga tiêu diệt hai tay súng tấn công nhân viên an ninh tại nước Cộng hòa Chechnya của Nga.

Hồi tháng 10, 6 người thiệt mạng trong chiến dịch "chống khủng bố" ở thủ phủ Grozny của Chechnya. Hai trong số các nạn nhân là thành viên của lực lượng an ninh.