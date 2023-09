(VTC News) -

iPhone 15 và iPhone 15 Plus là bộ đôi smartphone mới nhất thuộc dòng iPhone 15 vừa chính thức ra mắt tại sự kiện WonderLust hôm nay (13/9). Vậy iPhone 15 Plus giá bao nhiêu?

iPhone 15 và iPhone 15 Plus sở hữu nhiều thay đổi so với thế hệ trước, mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Bảng giá dự kiến của iPhone 15 và iPhone 15 Plus như sau:

Bảng giá dự kiến iPhone 15 series tại Di Động Việt

Bảng giá dự kiến iPhone 15 series tại FPT Shop

Theo thông tin từ website FPT Shop, là đại lý ủy quyền cao cấp của Apple, FPT Shop và F.Studio by FPT là một trong những đơn vị tiên phong mang iPhone mới chính hãng đến tay người dùng Việt Nam sớm nhất với giá bán dự kiến tương tự niêm yết của Apple Store trực tuyến, nhưng chưa bao gồm các chương trình ưu đãi riêng của đơn vị.

Khách hàng có thể đăng ký sớm và từ ngày 22/9/2023 hệ thống sẽ mở đặt trước iPhone 15 series chính hãng. Một trong những thay đổi của AAR này trong năm nay là chính sách 1 đổi 1 trong 12 tháng.

Cụ thể, trong thời gian 1 năm, nếu máy đang sử dụng bị lỗi từ nhà sản xuất, người dùng sẽ được đổi ngay 1 máy mới tương tự model đang sử dụng, nguyên seal 100% có thời hạn bảo hành mới 12 tháng.

Thông tin về iPhone 15 và iPhone 15 Plus

Sở hữu kích thước màn hình 6.1-inch và 6.7-inch,1 iPhone 15 và iPhone 15 Plus được trang bị Dynamic Island, một cách thức sáng tạo nhằm tương tác với các cảnh báo quan trọng và hoạt động trực tiếp.

Trải nghiệm tinh tế sẽ mở rộng và thích ứng một cách linh hoạt để người dùng có thể xem hướng đi tiếp theo trong bản đồ, dễ dàng điều khiển âm nhạc, và khi tích hợp với ứng dụng của bên thứ ba, người dùng sẽ nhận được thông tin cập nhật theo thời gian thực về hoạt động giao đồ ăn, chia sẻ chuyến đi, tỷ số thể thao, kế hoạch du lịch, và hơn thế nữa.

Màn hình Super Retina XDR rất lý tưởng để xem nội dung và chơi game. Giờ đây độ sáng HDR cao nhất đạt đến 1600 nit, nhờ đó ảnh và video HDR sẽ rõ nét hơn bao giờ hết. Và khi trời nhiều nắng, độ sáng cao nhất ngoài trời sẽ đạt đến 2000 nit — sáng gấp đôi so với thế hệ trước.

Thông tin tóm tắt về cấu hình của các máy thuộc iPhone 15 series.

Cả hai mẫu máy này đều có thiết kế mới tinh tế và bền bỉ với thời gian. Lần đầu tiên trên điện thoại thông minh, kính mặt lưng được pha màu, tạo nên năm màu sắc tuyệt đẹp. Kính mặt lưng được gia cố độ bền bằng quy trình trao đổi ion kép tối ưu trước khi được đánh bóng bằng các hạt tinh thể nano và được khắc axit để tạo nên lớp kính mờ sang trọng.

Thiết kế cạnh viền bo tròn mới trên vỏ máy làm từ nhôm chuẩn hàng không vũ trụ mang lại cảm giác dễ chịu khi cầm trên tay, và mặt kính Ceramic Shield cứng hơn bất kỳ loại kính trên điện thoại thông minh nào khác.

Với thiết kế chống nước và chống bụi cùng các tính năng về độ bền hàng đầu trong ngành, iPhone vẫn giữ được giá trị lâu dài hơn bất kỳ dòng điện thoại thông minh nào khác. Thêm vào đó, thiết kế bên trong mang lại hiệu năng bền bỉ mạnh mẽ, đồng thời giúp sửa chữa dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn.

