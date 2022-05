iPhone 14 Pro sẽ có tính năng mới gì?

Theo nhà phân tích Ross Young từ Display Supply Chain Consultants, công ty tư vấn về chuỗi cung ứng hiển thị màn hình, dòng iPhone 14 cao cấp năm nay sẽ được trang bị thêm tính năng màn hình.

Cụ thể, ngoài công nghệ tần số quét cao, iPhone 14 Pro và Pro Max có thể hỗ trợ Always on Display, tính năng hiển thị thông tin ngoài màn hình khóa.

Tính năng này đã được mong đợi xuất hiện trên iPhone từ lâu. (Ảnh: IDG)

iPhone 13 Pro và Pro Max được trang bị công nghệ màn hình ProMotion với tần số quét 120 Hz. Theo ông Young, smartphone cao cấp năm nay của Táo khuyết còn được cải tiến, cho phép điều chỉnh tần số làm mới từ 1-120 Hz, thay vì 10-120 Hz như thế hệ trước.

Trên iPhone 13 Pro, Apple trang bị tấm nền công nghệ LTPO, có khả năng điều chỉnh nhiều tần số quét và tiết kiệm năng lượng hơn. Tuy nhiên, tần số quét màn hình trên iPhone 13 Pro và Pro Max lại bị giới hạn từ 10-120 Hz. Trong khi đó, tấm nền LPTO của Oppo và Samsung lại có khả năng điều chỉnh tần số xuống 1 Hz khi thiết bị không hoạt động hoặc hiển thị ảnh tĩnh.

Do đó, Ross Young kỳ vọng màn hình ProMotion được sử dụng trong iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sắp tới sẽ có khả năng giảm xuống mức thấp 1 Hz tương tự. Nhờ đó, bộ đôi iPhone mới có thể có thêm tính năng Always on Display hoặc thời lượng pin lâu hơn.

Màn hình LTPO đã được sử dụng trên chiếc Apple Watch Series 7. Công nghệ này hỗ trợ chế độ Always on Display nhưng vẫn giữ nguyên thời gian sử dụng pin lên đến 18 giờ như các mẫu Apple Watch trước đó. Vì vậy, nếu sở hữu tấm màn LTPO, iPhone 14 có thể hiển thị giờ, ngày tháng và thông báo mà không cần mở khóa.

Năm ngoái, nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg đã dự đoán Apple sẽ đưa tính năng này lên iPhone 13 nhưng tin đồn cuối cùng không chính xác.

Công nghệ ProMotion thế hệ mới được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 14 sắp tới. Ảnh: Tom's Guide.

Theo tin đồn, Apple sẽ công bố 4 chiếc iPhone 14, trong đó bao gồm một mẫu tiêu chuẩn và các phiên bản cao cấp như iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong đó, phần khuyết "tai thỏ" trên iPhone 14 Pro sẽ được thay thế bằng thiết kế dạng đục lỗ và viên thuốc, chứa camera trước và FaceID.

Độ phân giải camera sau của bộ đôi iPhone 14 Pro còn được nâng cấp từ 12 MP lên 48 MP với phần thân máy dày hơn để cụm camera không bị lồi.

Về cấu hình, iPhone 14 và 14 Max nhiều khả năng vẫn dùng chip xử lý A15 Bionic giống iPhone 13. Trong khi đó, chip A16 sẽ dành cho bộ đôi Pro.

Theo Bloomberg, Apple cũng được cho là đang thử nghiệm iPhone với cổng USB-C thay vì Lightning. Việc chuyển đổi này sẽ giúp người dùng đồng bộ dây cáp của smartphone Android, tablet hay MacBook để sạc và kết nối iPhone với máy tính.

Theo thông lệ hàng năm, iPhone mới sẽ được ra mắt vào tháng 9. Tuy nhiên, chính sách phong tỏa trong nhiều tháng qua tại Trung Quốc đã làm tiến độ phát triển dòng iPhone 14 chậm nhiều tuần so với dự kiến. Trong trường hợp xấu nhất, lịch trình sản xuất, sản lượng các lô hàng đầu tiên của iPhone 14 có thể bị ảnh hưởng.