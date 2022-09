iPhone 14 có mặt lưng trong suốt

Trên Twitter, một số tài khoản chia sẻ hình ảnh iPhone 14 màu xanh dương được "độ" mặt lưng trong suốt, giúp nhìn thấy các linh kiện như pin, nam châm MagSafe, bộ rung Taptic Engine, cổng Lightning và một số bộ phận khác. Cụm camera trên góc cũng được làm trong suốt với lớp phủ mờ.

iPhone 14 và 14 Plus được Apple thay đổi thiết kế, mặt lưng có thể tháo khỏi phần khung giúp dễ sửa chữa hơn. Do đó, một số người thích "độ" điện thoại đã tháo mặt lưng kính của thiết bị nhằm tùy chỉnh theo ý thích.

Hình ảnh lắp mặt lưng trong suốt cho iPhone 14. (Ảnh: Fix Apple/Twitter)

Thiết kế mặt lưng dễ tháo rời của iPhone 14 và 14 Plus khá giống iPhone 4 và iPhone 4s ra mắt cách đây hơn 10 năm. Có khả năng những mặt lưng iPhone 14 được "độ" trong suốt, vẽ hình hay sơn màu độc đáo sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Chuyên trang "mổ bụng" điện thoại iFixit chấm 7/10 điểm cho iPhone 14 do mặt lưng dễ tháo.

Năm 2011, từng có người "độ" mặt lưng iPhone 4 với logo Apple phát sáng. Trang iFixit từng bán dụng cụ giúp thay đổi mặt lưng iPhone 4s, iPhone 5 và 5s thành trong suốt. Hiện tại, người dùng vẫn có thể tìm mua dụng cụ, mặt lưng trong suốt để thay cho iPhone 4s và 5s trên các trang thương mại điện tử.

Theo Digital Trends, những thế hệ iPhone tiếp theo vẫn có thể "độ" mặt lưng trong suốt. Đến khi iPhone 11 ra mắt, người dùng không còn dễ tùy chỉnh mặt lưng do cần thay toàn bộ khung máy.

Việc "độ" mặt lưng cho iPhone 12 thậm chí khó hơn khi Apple bổ sung cuộn nam châm cho tính năng sạc không dây MagSafe.

Không chỉ iPhone, những mẫu smartphone khác từng được thay đổi mặt lưng trong suốt để tạo điểm nhấn độc đáo. Gần đây nhất, Nothing Phone 1 là thiết bị có mặt lưng trong suốt, bên trong chứa đèn nhấp nháy theo nhạc chuông hoặc thông báo mới.

Trong tài liệu nội bộ, Apple yêu cầu kỹ thuật viên xác thực linh kiện chính hãng sau khi thay mặt lưng trên iPhone 14. Do đó, chưa rõ việc "độ" mặt lưng có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của thiết bị hay không.

Theo MacRumors, những hạn chế có thể xảy ra như cảnh báo mặt lưng không chính hãng, các tính năng như sạc không dây bị vô hiệu hóa.

Khác với iPhone 14 và 14 Plus, mặt lưng của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max không thể tháo khỏi khung. Do đó, nhiều khả năng các bản "độ" vỏ trong suốt sẽ không xuất hiện trên iPhone 14 Pro. Người dùng cũng không được khuyến khích tự ý điều chỉnh mặt lưng do có thể gây hỏng, mất bảo hành.