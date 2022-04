iPhone 12 giá ngang iPhone 11 chính hãng tràn về Việt Nam: Nhiều người săn đón

Những chiếc iPhone 12 trong lô hàng này đều chưa qua sử dụng với đầy đủ hộp và phụ kiện nguyên bản từ Apple. Tuy nhiên, đa số các máy đã bị bóc seal hộp. Theo ghi nhận từ thị trường, lô hàng này chủ yếu là 64GB. Các bản dung lượng cao hơn (128, 256GB) tương đối hiếm.

Toàn bộ những chiếc máy iPhone 12 đều đến thị trường Nhật Bản (mã J/A). Được biết, các nhà mạng Nhật Bản đang có những chương trình khuyến mãi cho dòng máy này, tạo điều kiện cho các thương lái tại Việt Nam nhập với số lượng lớn để bán kiếm lời.

Một lô hàng iPhone 12 từ Nhật Bản được nhập về Việt Nam

Trước đây, một số người dùng còn nghi ngại về việc iPhone Nhật Bản phát ra âm thanh khi chụp ảnh. Tuy nhiên với bản cập nhật iOS 15, nếu người dùng sử dụng máy tại các quốc gia khác Nhật Bản, máy sẽ không phát ra âm thanh khó chịu này nữa. Ngoài ra, những chiếc máy này đều là phiên bản quốc tế, vì vậy người dùng sẽ không lo bị khóa mạng và phải dùng SIM ghép như iPhone Lock.

Mức giá mà người dùng phải bỏ ra cho chiếc iPhone 12 này dao động trong khoảng 13-14 triệu đồng. Mức giá này là ngang ngửa với iPhone 11 chính hãng và rẻ hơn iPhone 12 chính hãng khoảng 4-5 triệu đồng.

So với iPhone 11, iPhone 12 mang đến nhiều nâng cấp giá trị. iPhone 12 mang ngôn ngữ thiết kế mới với viền vuông và màn hình phẳng, trong khi iPhone 11 vẫn là lối thiết kế cũ. Công nghệ 5G trên iPhone 12 hiện chưa cho thấy giá trị tại Việt Nam, nhưng sẽ là một trang bị cần thiết trong tương lai. Nâng cấp lớn hơn cả của iPhone 12 là màn hình OLED cho chất lượng hình ảnh vượt trội so với màn hình LCD của iPhone 11, ngoài ra viền màn hình cũng mỏng hơn đáng kể.

Đương nhiên, có được mức giá rẻ, người dùng sẽ phải đánh đổi chế độ bảo hành không đảm bảo. Do được nhập về bán bởi các con buôn nhỏ lẻ, vậy nên chế độ bảo hành sẽ ngắn hơn so với hàng chính hãng. Trong trường hợp máy hỏng hóc, người dùng cũng sẽ bắt buộc phải gửi máy sang Nhật Bản để bảo hành, do những chiếc máy này không kèm hóa đơn và không được bảo hành chính hãng tại Việt Nam.