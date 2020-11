Innova 2020: Dòng 7 chỗ 'An toàn, dễ chọn' cho doanh nghiệp dịch vụ và gia đình

Video: Dàn SUV Toyota gây ấn tượng trong hành trình Hà Nội - Quảng Ninh

Hơn 140.000 chiếc được bán ra trong suốt gần 15 năm qua, Innova hiện vẫn là mẫu xe sở hữu doanh số tích lũy lớn nhất phân khúc xe MPV và ghi dấu trong lòng khách hàng Việt như một biểu tượng của sự kinh tế, đa dụng, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.

Innova 2020 ấn tượng bởi bởi phần đầu xe được thay đổi thiết kế hoàn toàn mới.

Không gian nội thất rộng nhất phân khúc



Đầu tháng 10 vừa qua, Toyota Việt Nam giới thiệu và mở bán Innova 2020 với 4 phiên bản: Innova 2020 – 2.V; Innova 2020 – 2.0G VENTURER; Innova 2020 – 2.0G; Innova 2020 – 2.0E.

Với chiều dài tổng thể 4735mm x 1830mm x 1795mm, Innova 2020 sở hữu một không gian nội thất lý tưởng mà không có bất kỳ dòng xe 7 chỗ nào trong cùng phân khúc có thể sánh được.Bất luận là chuyến đi di chuyển trong phố xá đông đúc hay những hành trình xuyên tỉnh, mẫu SUV tầm trung mới nhà Toyota mang đến sự tiện nghi, thoải mái cho cả gia đình hay các hoạt động đưa đón, chuyên chở khách của các doanh nghiệp.

Dòng xe Innova vỗn dĩ được nhiều gia đình, doanh nghiệp sử dụng bởi thiết kế hợp lý từ trong ra ngoài. Không phải là dòng xe hầm hố, cồng kềnh Innova với đặc điểm ngoại hình thon gọn vô cùng tiện lợi khi di chuyển trong các thành phố lớn cũng như mỗi khi dừng đỗ. Mặc dù thiết kế bên ngoài gọn gàng nhưng không gian sử dụng bên trong lại khá rộng rãi, tạo cho người ngồi không bị những cảm giác gò bó, chật chội trên các chuyến đi xa. Về điểm này Innova được ví như một cô gái “vừa đẹp người, lại đẹp cả nết”. Các phiên bản Innova 2020 vẫn phát huy được những ưu thế này và đặc biệt mặt trước của xe đã được tái thiết kế, khiến Innova 2020 trở nên tinh tế và cá tính hơn.

Là một phụ nữ biết lái xe và có nhu cầu sử dụng xe SUV, chị Lan Anh ở Bắc Ninh chia sẻ là chị không phải không có tiền để mua các dòng xe đẹp hơn, nhiều tiện ích công nghệ hơn mà chị thích Innova 2020 bởi tính hợp lý. Xe không quá cao hoặc cồng kềnh khi phụ nữ lái. “Mặt khác độ an toàn thì cũng không thua kém những dòng xe cao cấp mà lại không bị mất giá nhiều khi xe đã qua sử dụng”- chị Lan Anh cho biết thêm. Chính vì lẽ đó, chị đã không mất nhiều thời gian để chọn một chiếc xe như Innova để phục vụ gia đình và phục công việc làm ăn của mình.

Không gian thoáng rộng của xe Innova.

Công nghệ mới, tính năng an toàn



Các phiên bản Innova 2020 – 2.0G VENTURER và Innova 2020 – 2.0G được trang bị đèn chiếu gần là LED, dạng thấu kính với nhiều tính năng mới như chế độ điều khiển đèn tự động, hệ thống cân bằng đèn pha, chế độ đèn chờ dẫn đường, hệ thống chiếu sáng ban ngày... Điều này khiến Innova 2020 trở nên trẻ trung và hiện đại, hấp dẫn hơn so với các thế hệ trước đây cũng như các loại xe cùng phân khúc.

Mặt khác, các phiên bản nâng cấp của Innova 2020 đã được bổ sung thêm nhiều công nghệ tiên tiến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của khách hàng. Các phiên bản chính của Innova 2020 được tăng cường tiện nghi hỗ trợ người lái như: Khởi động nút bấm (Venturer và 2.0G), cảm biến hỗ trợ đỗ xe từ 2 điểm lên 6 điểm cùng camera lùi giúp người lái đỗ xe nhẹ nhàng, yên tâm hơn.

Một trong những đặc điểm mà bất kỳ khách hàng nào khi lựa chọn mua xe đều quan tâm hàng đầu đó là tính an toàn khi vận hành, sử dụng. Sở hữu hàng loạt tính năng an toàn như ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo TRC, 7 túi khí, dây an toàn 3 điểm cho 7 vị trí, khung xe hấp thụ xung lực GOA... Innova 2020 đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất của Asean NCAP.

Thực tế hiện nay, trào lưu xe đa dụng tại Việt Nam đang trên đà bùng nổ. Đây cũng được cho là cú hích khiến Toyota dành nhiều hơn sự chú trọng cho thị trường Việt Nam khi giới thiệu mẫu Suv Innova 2020, thậm chí có phần ưu ái hơn cả Indonesia - nơi Toyota đã bán tới hơn 331.000 xe trong năm 2019.

Sau 15 năm có mặt ở Việt Nam, Innova 2020 được xuất hiện với một thông điệp nhân văn hơn: “Mang yêu thương trên mọi hành trình”. Phiên bản mới 2020 có giá khởi điểm từ 750 triệu đồng chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp cũng như các nhu cầu về xe 7 chỗ của các gia đình Việt.

Là người đã từng sử dụng dòng xe Innova từ những năm 2008, anh Trần Quốc Hùng tại Thanh Xuân – Hà Nội cho biết: “Công ty tôi là một doanh nghiệp chuyên làm về mảng cung ứng nhân lực quốc tế, thường xuyên phải đưa đón khách hàng đi sân bay hay những chuyến đi khảo sát, làm việc với khách hàng ở ngoại tỉnh. Khách hàng và đối tác luôn thấy hài lòng trên những chuyến đi trong nội đô Hà Nội đông đúc hay những quãng đường xa hàng trăm cây số với mẫu xe 7 chỗ này của Toyota.” Anh Hùng cũng nhấn mạnh mặc dù hiện nay trên thị trường có khá nhiều dòng xe cùng phân khúc nhưng Innova 2020 vẫn là lựa chọn số 1 khi anh quyết định đổi xe.

Theo một chia sẻ khác, anh Nguyễn Nam Tú, trú tại Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, 1 người đã nhiều năm sử dụng các dòng xe SUV tâm sự: “Mình thực sự rất hài lòng với Innova 2020 bởi tính hợp lý khi sử dụng cho gia đình có trên 5 người như nhà mình. Ngày trước mỗi khi đi xa, trẻ con, người già đều cảm thấy rất mỏi khi ngồi xe. Nhưng khi mình được hãng cho Test thử xe, chạy hành trình hàng trăm cây số thì mọi thành viên trong gia đình đều thấy tiện nghi và thỏai mái, và càng yên tâm hơn với các chuẩn an toàn 5 sao NCAP mà mẫu xe này sở hữu ”.

Tại các đại lý Toyota trên toàn quốc, các phiên bản Innova 2020 2.0V AT hay 2.0G AT có giá tăng nhẹ 20 triệu đồng, trong khi phiên bản Innova 2.0E MT với hộp số sàn đang có giá giảm 20 triệu đồng so với phiên bản 2019.