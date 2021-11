Indonesia phát triển bã cà phê thành vật liệu tạo pin xe điện

(VTC News) -

Các nhà nghiên cứu Indonesia cho biết, bã cà phê được xử lý thành một phần của vật liệu than chì (graphene) có tính dẫn điện, sau đó trộn với hợp chất titanium dioxide tạo ra pin Lithium titanate (LTO) – là một loại pin Lithium-ion có độ ổn định, an toàn hoạt động cao.

Bã cà phê có thể dùng tạo pin xe điện. (Ảnh: Jakarta Post)

Trong khi đó, bã gáo dừa được dùng để chế thành than hoạt tính, bổ sung vào phần cực dương của pin xe điện Lithium-ion. Các vật liệu này giúp pin nhẹ hơn và có thời gian sạc nhanh hơn. Pin Lithium-ion (gồm pin LTO) đang được sử dụng trong nhiều sản phẩm hiện đại, gồm xe máy điện, ô tô điện, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, robot công nghiệp…

Anh Bambang Priyono, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết ý tưởng sử dụng bã cà phê để làm pin Lithium-ion được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu thấy rất nhiều chất chất thải bã cà phê bị bỏ phí từ các lô cà phê không sử dụng. Sau khi nghiên cứu chất thải này, họ phát hiện bã cà phê có thể chuyển thành than chì dẫn điện cho pin LTO. Theo nghiên cứu, sử dụng bã cà phê không chỉ có lợi về mặt kinh tế mà còn đảm bảo về môi trường, do việc đun nóng bã cà phê dùng tạo pin không cần nguồn nhiệt quá lớn so với các vật liệu bình thường khác.

Indonesia là một trong những quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới với sản lượng bình quân hàng năm khoảng 600.000 tấn và tổng diện tích trồng cà phê hơn 1,3 triệu héc-ta. Trong bối cảnh Indonesia đang phát triển ngành xe điện và đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, nghiên cứu đưa bã cà phê vào thành phần tạo pin Lithium – ion có thể trở thành một dự án khả thi, mang tính tiết kiệm.