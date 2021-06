(VTC News) -

Sau 5 trận đầu tiên, tuyển Indonesia không có điểm số nào và chính thức hết cơ hội lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đêm qua (3/6), đội bóng xứ vạn đảo có trận đấu kiên cường với Thái Lan để giành kết quả hòa 2-2. Tuy nhiên, 1 điểm có được ở trận này đồng nghĩa Indonesia chắc chắn đứng cuối bảng, dù có thắng cả hai trận còn lại.

Ở trận còn lại, UAE đè bẹp Malaysia 4-0 để vươn lên ngôi nhì, có cùng 9 điểm với Malaysia. Trận hòa 2-2 trước Indonesia khiến Thái Lan mới chỉ có 9 điểm. Như vậy, cả ba đội xếp trên đều hơn Indonesia 8 điểm, khoảng cách không thể san lấp với thầy trò HLV Shin Tae Yong.

Indonesia đứng bét bảng đồng nghĩa với việc kết quả của họ với đội nhì bảng sẽ không được tính đến khi so sánh các đội nhì bảng với nhau do Triều Tiên rút lui. Vì thế, nếu Việt Nam đứng thứ nhì, thầy trò Park Hang Seo sẽ mất ít nhất 3 điểm khi so điểm với những đối thủ khác.

Nhưng nếu Việt Nam hướng tới ngôi đầu bảng thì sao?

Tuyển Việt Nam cần thắng Indonesia

Thái Lan hoà, Malaysia thua là hai kết quả thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam ở bảng đấu đang cạnh tranh rất khốc liệt này.

Để tận dụng triệt để lợi thế đó, hướng tới ngôi đầu bảng, tuyển Việt Nam cần đánh bại Indonesia ở trận đấu ngày 7/6 tới. Khi đó, Việt Nam sẽ có 14 điểm và kết quả trận đấu cùng giờ UAE vs Thái Lan sẽ giúp thầy trò Park Hang Seo định ra chiến thuật tiếp theo.

Nếu UAE thắng, đội chủ nhà sẽ có 12 điểm, kém Việt Nam 2 điểm và là đối thủ cạnh tranh chính cho ngôi đầu bảng. Còn Thái Lan khi ấy chỉ có 9 điểm, chỉ còn 1 trận chưa đá nên không thể đuổi kịp Việt Nam. Lúc đó, chỉ còn Malaysia duy trì hi vọng nhảy vào 2 vị trí đầu bảng (giành tối đa 15 điểm).

Nếu Việt Nam thắng Indonesia, UAE thắng Thái Lan.

Nếu UAE hoà Thái Lan, đội chủ nhà có 10 điểm (đá 6 trận như Việt Nam), Thái Lan có 10 điểm (đá 7 trận), đều kém Việt Nam tới 4 điểm. Khi ấy, Thái Lan cũng không thể đuổi kịp Việt Nam còn UAE sẽ buộc phải thắng cả 2 trận còn lại nếu muốn chắc suất trong 2 vị trí đầu bảng. Tình hình bảng đấu sẽ trở nên phức tạp hơn bởi Malaysia sẽ quyết đấu với Thái Lan và Việt Nam để duy trì cơ hội lách qua khe cửa hẹp.

Nếu Việt Nam thắng Indonesia, UAE hoà Thái Lan.

Nếu Thái Lan thắng UAE, họ sẽ có 12 điểm và đá nhiều hơn Việt Nam 1 trận, trong khi UAE và Malaysia giậm chân ở phía sau với cùng 9 điểm sau 6 trận. Quyền tự quyết cùng lợi thế nghiêng hoàn toàn về phía đội tuyển Việt Nam trong 2 loạt trận cuối.

Nếu Việt Nam thắng Indonesia, UAE thua Thái Lan.

Rõ ràng, chiến thắng Indonesia ở trận đấu ngày thứ 2 tới mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định tới 90% khả năng đứng đầu bảng của thầy trò Park Hang Seo. 3 điểm sẽ giúp đội bóng áo đỏ duy trì khả năng cao tự quyết ngôi đầu bảng G.

Nếu hoà, hoặc thua Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ phải nghĩ nhiều hơn tới việc bảo vệ vị trí nhì bảng. Đồng thời, chờ tới trận đấu cuối cùng với UAE để xác định xem liệu mình có thể lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á hay không bởi thể thức so thành tích phức tạp hiện tại.

HLV Park Hang Seo giấu bài?

Tuyển Việt Nam cần cẩn trọng trước tinh thần "không còn gì để mất" của Indonesia, nhưng cũng không cần quá căng thẳng. Gặp đội yếu nhất bảng G, đội bóng của HLV Park có thể vừa đá, vừa toan tính giấu bài, giữ sức cho các trận tiếp theo. Lực lượng dày ở cả ba tuyến sẽ giúp chiến lược gia 61 tuổi đạt được ý đồ.

Do chắc suất cuối bảng, rất có thể Indonesia sẽ chơi 2 trận còn lại với tâm thế thử nghiệm. Trong danh sách 28 cầu thủ tham dự vòng loại, HLV Shin Tae Yong gọi tới 20 cầu thủ ở độ tuổi U22.

Indonesia (áo đỏ) vừa cầm chân Thái Lan.

Điều này cho thấy ông thầy người Hàn Quốc muốn sử dụng vòng loại "thuốc thử" để chuẩn bị lực lượng các giải đấu trước mắt. Shin Tae Yong không có áp lực phải thắng ở vòng loại World Cup 2022. Áp lực cho ông sẽ xuất hiện vào cuối năm, khi Indonesia dự AFF Cup và SEA Games.

HLV người Hàn Quốc được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) giao chỉ tiêu cao nhất ở cả hai đấu trường này. Bất đồng quan điểm về vấn đề mục tiêu, định hướng khiến Shin Tae Yong có thời điểm không liên lạc với PSSI và trở về Hàn Quốc.

Đôi bên sau đó đạt được thỏa thuận, tuy nhiên, HLV Shin vẫn chịu sức ép không nhỏ trước tham vọng của lãnh đạo.

HLV Shin Tae Yong mang tới UAE lực lượng rất trẻ.

Trước khi cùng Indonesia đấu vòng loại World Cup, HLV Shin không có trận đấu chính thức nào để mài giũa lực lượng. Vì thế, những trận đấu áp lực với UAE và Việt Nam tới đây là bài kiểm tra khắc nghiệt cần thiết để chiến lược gia này đánh giá năng lực học trò.

Với lực lượng trẻ, HLV người Hàn Quốc có thể xoay tua lực lượng để tạo điều kiện thi đấu cho tất cả. Động lực thi đấu không rõ ràng và quyết tâm bị bào mòn (khi đã hết mục tiêu) của Indonesia là cơ hội để tuyển Việt Nam có một trận đá tập đúng nghĩa.

Indonesia vừa hòa Thái Lan 2-2, nhưng HLV Akira Nishino chỉ tung ra đội hình phụ ở trận này. Ông cũng không có cả Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin trong đội hình. Đây là trận đấu Thái Lan tự bắn vào chân, hơn là Indonesia chơi quá xuất sắc.