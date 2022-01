IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 xuống 4,4%

(VTC News) -

Trong báo cáo cập nhật hàng quý về triển vọng kinh tế toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định biến thể Omicron đang là một trở ngại đối với nền kinh tế toàn cầu, khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại trong năm nay, đặc biệt ở hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc.

IMF dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 và 2023 ở mức khiêm tốn. (Nguồn: Bloomberg)

IMF cho rằng, tác động của biến thể Omicron là lý do chính khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 giảm tốc. Tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 xuống 4,4% so với mức tăng trưởng 5,9% trong năm 2021, giảm nửa điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2021.

IMF đánh giá, kinh tế toàn cầu bước vào năm 2022 với vị thế yếu hơn dự kiến trước đó, khi sự xuất hiện của biến thể Omicron vào cuối tháng 11 năm ngoái đe dọa làm thụt lùi quá trình phục hồi kinh tế. Trong khi đó, giá năng lượng tăng cùng với những gián đoạn nguồn cung đã khiến lạm phát mạnh ở nhiều nước hơn so với dự báo.

Sau khi kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh trong năm ngoái, với mức tăng trưởng ước đạt 5,9%, IMF lại vừa hạ dự báo tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 4% trong năm 2021, giảm 1,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, sau khi tăng 5,6% trong năm 2021. Còn Trung Quốc được IMF dự báo tăng trưởng 4,8% trong năm nay, giảm 0,8 điểm phần trăm do sự gián đoạn của nền kinh tế xuất phát từ chính sách "zero COVID" cũng như những căng thẳng tài chính từ thị trường bất động sản