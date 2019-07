Im lặng suốt 2 năm, Hồng Đào vừa xác nhận ly hôn Quang Minh sau 20 năm gắn bó

Hồng Đào chia sẻ chuyện ly hôn Quang Minh một cách khá khéo léo. Nữ diễn viên viết: "Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm tôi ngơ ngác. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống không bao giờ diễn ra đúng với kế hoạch của mình".

Hồng Đào và Quang Minh có 2 con gái trước khi ly hôn.

Sau khi chia sẻ những chuyện buồn, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nữ diễn viên tự động viên mình: "Người Mỹ có câu: If plan A didn’t work, learn how to handle plan B (Nếu kế hoạch A thất bại, hãy thực hiện kế hoạch B). Kế hoạch B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương xung quanh mình".

Dưới chia sẻ của Hồng Đào, nhiều khán giả tỏ ý tiếc nuối chuyện tình kéo dài 20 năm của cô và Quang Minh. Họ cũng chúc nữ diễn viên mau vượt qua nỗi buồn và chào đón những niềm vui mới.

Hồng Đào và Quang Minh gắn bó với nhau được 20 năm.

Hồng Đào và Quang Minh từng tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Họ được đánh giá là những diễn viên tài năng. Sau đó, cả hai sang Mỹ định cư. Họ trở thành cặp diễn viên hài nổi tiếng ở hải ngoại.

Tin đồn Hồng Đào và Quang Minh ly hôn râm ran trong showbiz suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng. Họ thậm chí vẫn đóng chung với nhau trong một bộ phim.

Mộc Lan