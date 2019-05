Hyundai Elantra và Tucson 2019 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Theo đó, Hyundai Elantra 2019 có 2 phiên bản: tiêu chuẩn và Sport với 2 lựa chọn động cơ. Tổng cộng, mẫu xe hạng C có 4 biến thể, gồm: Elantra 1.6L MT (580 triệu đồng), Elantra 1.6L AT (655 triệu đồng), Elantra 2.0L AT (699 triệu đồng) và Elantra Sport 1.6L AT (769 triệu đồng). Cả 4 biến thể đều tăng giá từ 30-50 triệu đồng so với bản cũ.

Elantra 2019 được nâng cấp khá toàn diện. Elantra 2019 sở hữu kích thước lớn hơn bản tiền nhiệm với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.620 x 1.800 x 1450 (mm), dài hơn 50 mm. Cùng chiều dài cơ sở 2.700 (mm).

Sáng 16/5, Hyundai Thành Công chính thức giới thiệu Elantra 2019 với giá bán 580 triệu đồng và Tucson 2019 giá từ 799 triệu đồng tại Việt Nam.

Phiên bản nâng cấp của Elantra 2019 được tạo hình với ngôn ngữ thiết kế mới được đánh giá là thể thao hơn dù là bản tiêu chuẩn hay Sport. Đèn pha LED với 4 Projector chứa nhiều bóng LED nhỏ bên trong là điểm sáng của mặt trước. Đèn hậu dạng LED cũng được thiết kế lại.

Bên cạnh những trang bị tiện nghi trên phiên bản cũ như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời, cốp điện thông minh, đèn tự động, gạt mưa tự động, cảm biến áp suất lốp,…Elantra được trang bị thêm sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, sưởi vô lăng, màn hình trung tâm 7 inch tích hợp Apple Carplay.

Hyundai Elantra 2019 tiếp tục sử dụng 2 phiên bản động cơ. Động cơ xăng Nu 2.0L cho công suất tối đa 152 mã lực tại 6.200 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Nhà sản xuất khẳng định động cơ đã được tinh chỉnh để tăng độ bền, độ êm ái cũng như giảm tiêu hao nhiên liệu tối đa. Hộp số đi kèm là hộp số tự động 6 cấp.

Lựa chọn khác là động cơ xăng Gamma II 1.6L có công suất tối đa 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 154,5 Nm tại 4.850 vòng/phút. Hộp số đi kèm là hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp.

Elantra Sport được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L, cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 265 Nm trong dải vòng tua 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT.

Trong khi đó, Hyundai Tucson 2019 sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.480 x 1.850 x 1.665 (mm). Xe có chiều dài cơ sở 2.670 mm.

Điểm nhấn trong nội thất là màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. Màn hình hỗ trợ Apple Carplay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam với nhiều thông tin hữu ích cùng các kết nối giải trí quen thuộc như Bluetooth/Radio FM/AM/AUX/USB hỗ trợ file đa định dạng. Bộ xử lí Arkamys Premium Sound với DAC SAF775X giải mã kĩ thuật số chuẩn 24bit/192khz được sử dụng với 6 loa.

Bên cạnh những trang bị tiện nghi thừa hưởng từ bản tiền nhiệm như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cốp điện tự động, đèn tự động,…Tucson được trang bị thêm sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, gương chiếu hậu chống chói tự động ECM.

Tucson 2019 Facelift tiếp tục sử dụng 3 phiên bản động cơ. Đầu tiên là động cơ Turbo phun xăng trực tiếp 1.6L T-GDi cho công suất cực đại 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT.

Tiếp theo là phiên bản sử dụng động cơ Diesel R 2.0L áp dụng công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử eVGT kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp CRDi cho công suất tối đa 185 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 400Nm tại 1.750 ~ 2.750 vòng/phút. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Lựa chọn thứ 3 là động cơ xăng Nu 2.0L MPI, cho công suất 155 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng mô men xoắn 192 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Giá xe Tucson 2019 tăng nhẹ. Cụ thể, Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn: 799 triệu đồng, Tucson 2.0L Xăng Đặc biệt: 878 triệu đồng, Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt: 940 triệu đồng và Tucson 1.6L T-GDi Đặc biệt: 932 triệu đồng.

