Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 19/5.

Trong buổi hội đàm ngày 16/5, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou khẳng định Hy Lạp coi trọng vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên đã trao đổi và thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, không chỉ ở cấp cao mà còn ở cấp các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí giao cho hai Bộ Ngoại giao làm đầu mối rà soát, kết nối, thúc đẩy hợp tác hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Sakellaropoulou. (Ảnh: VGP)

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Hy Lạp vẫn đạt mức tăng trưởng, năm 2021 đạt 447 triệu USD, tăng 33% so với năm 2020, cao gấp đôi mức tăng trưởng 15% của thương mại Việt Nam – EU.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Katerina Sakellaropoulou nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế có lợi cho cả hai bên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác... Để tạo khuôn khổ cho hợp tác kinh tế hai nước trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán để hoàn tất khuôn khổ pháp lý Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương khác như hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn lãnh đạo và cơ quan chức năng Hy Lạp đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Hy Lạp, góp phần làm cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Trên tinh thần hiểu biết, thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong ứng phó các thách thức phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu trong các khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), hợp tác ASEAN – EU. Tổng thống Katerina Sakellaropoulou khẳng định Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU, khai thác các tiềm năng to lớn của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã đi vào hiệu lực, góp phần tăng trưởng thương mại mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hy Lạp đã sớm phê chuẩn Hiệp định đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và đề nghị Hy Lạp ủng hộ và thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU).

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở các khu vực trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.