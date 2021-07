Hy Lạp cổ đại trên phim Hollywood khác xa sự thật thế nào?

(VTC News) -

Mặc dù các nhà làm phim được tham khảo ý kiến của rất nhiều chuyên gia tư vấn đểi đảm bảo các sự kiện lịch sử trong phim là chính xác, họ vẫn thường cố tình hy sinh tính xác thực của phim để tạo ra cốt truyện ly kỳ hoặc một bức tranh đầy màu sắc hơn. Điều này dẫn đến sự hiểu lầm nhất định về các sự kiện và thời đại trong tâm trí người xem.

Sự thật về nhan sắc Helen của thành Troy

Nhiều truyền thuyết ca ngợi vẻ đẹp của Helen thành Troy. Và không có gì ngạc nhiên khi trong các bộ phim, nhân vật này thường được đóng bởi nữ diễn viên hấp dẫn nhất vào thời điểm đó. Dù không biết chắc Helen sở hữu những đặc điểm gì, nhưng có thể tự tin nói rằng vẻ đẹp của cô tương xứng với những tiêu chuẩn sắc đẹp thời đó.

Nữ diễn viên người Đức Diane Kruger được chọn để thể hiện vai Helen trong phiên bản điện ảnh năm 2004. Trên phim, cô có mái tóc dài vàng óng như trong thần thoại Hy Lạp đã mô tả, đồng thời có làm da nâu khỏe khoắn.

Tuy nhiên, lịch sử sự sụp đổ của thành Troy được truyền lại cho chúng ta kể rằng, những người phụ nữ đẹp nhất có làn da trắng, đôi mắt to và có một nốt ruồi nhỏ giữa lông mày. Và Helen thành Troy có trán thấp, mũi to thẳng, cằm hơi hếch và có hình dáng cong.

Mái tóc của người Sparta

Nhiều khán giả tưởng tượng người Sparta là những chiến binh nhếch nhác không bận tâm đến vẻ ngoài. Bộ phim 300 khắc họa các anh hùng Sparta có mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Nhưng thật bất ngờ khi trong lịch sử, đàn ông Sparta chăm chút kỹ lưỡng cho vẻ ngoài của mình.

Họ đặc biệt chú ý đến mái tóc và họ sẽ thắt bím. Trong các nguồn tư liệu cổ xưa, các chiến binh có mái tóc dày và dài ngang lưng. Sự phổ biến của kiểu tóc này cũng được chứng minh bằng những hình ảnh đã được ghi lại cho chúng ta.

Váy của phụ nữ Hy Lạp cổ đại

Hầu hết các bộ phim về Hy Lạp cổ đại đều cho chúng ta thấy các nhân vật nữ mặc bộ váy cầu kỳ, hoàn hảo với đường viền cổ đầy quyến rũ. Trong thực tế, mọi thứ có một chút khác biệt.

Thời trang cổ đại của Hy Lạp rất đơn giản cho cả nam lẫn nữ - áo chẽn bên trong và áo choàng khoác bên ngoài. Các thành phần chính của trang phục Hy Lạp cổ đại, cho cả phụ nữ và nam giới, là áo chẽn (peplos và chiton) và một chiếc áo choàng được gọi là heation.

Peplos là một tấm vải hình chữ nhật lớn, thường làm bằng len, được gấp lại dọc theo mép trên để phần thừa sẽ dài đến thắt lưng. Nó được buộc chặt bằng một chiếc ghim ở vai và thường được cố định bằng một chiếc thắt lưng đặc biệt ở vòng eo. Các mặt của quần áo đã được ghim hoặc may để tạo thành một đường may.

Chiton được làm từ vải nhẹ hơn nhiều. Theo quy định, đó là vải lanh nhập khẩu. Vải này được may ở hai bên, viền quanh eo, và ghim hoặc may ở vai. Chiton nữ sẽ chạm sàn, và chiton nam thấp hơn đầu gối một chút.

Áo choàng Himation được mặc bên ngoài áo chẽn. Phụ nữ cũng có thể đội khăn choàng epiblema bên ngoài áo dài. Vải được nhuộm bằng màu sắc tươi sáng và được trang trí bằng những hình thêu tinh xảo.

Sự thật kiểu mày và tóc của phụ nữ

Trong phim, người ta thấy các mỹ nhân Hy Lạp cổ đại với mái tóc xõa tung bay trong gió, lông mày được tỉa tót cẩn thận và làn da rám nắng Địa Trung Hải tuyệt đẹp. Nhưng trên thực tế, mọi thứ hơi khác một chút. Lông mày của phụ nữ Hy Lạp thường để tự nhiên, họ có làn da trắng và mái tóc dài. Phụ nữ Hy Lạp đã kết hôn thường búi tóc cao, đây được coi là chuẩn mực cái đẹp ở Hy Lạp cổ đại.

Để đến gần hơn với chuẩn mực này, phụ nữ đã cố gắng làm trắng da, nhuộm lông mày bằng bồ hóng và gắn thêm lông mày giả làm bằng lông dê nhuộm.

Các đấu sĩ không có thân hình 6 múi

Các đấu sĩ trên phim Hollywood thường sở hữu thân hình 6 múi cùng cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng thực tế không phải vậy. Các nghiên cứu về hài cốt của các đấu sĩ được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể chỉ ra rằng họ có một lớp mỡ dày dưới da. Điều này khiến các nhà khoa học cho rằng các đấu sĩ tiêu thụ rất ít protein động vật và chế độ ăn uống của họ rất giàu carbohydrate mà họ nhận được thông qua các loại đậu và ngũ cốc. Điều này giải thích cho biệt danh hài hước của các chiến binh La Mã cổ đại - “những người ăn lúa mạch”.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nhà chức trách đang cố gắng tiết kiệm tiền bằng cách giảm khẩu phần ăn của các chiến binh. Dựa trên điều kiện nơi họ sống, có thể giả định rằng mục đích của chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật là để tăng sức chịu đựng và sức đề kháng của các chiến binh. Nói cách khác, các đấu sĩ được cho ăn chế độ đặc biệt là carbohydrate để họ có thể chiến đấu tốt hơn và có sức bền hơn. Để bù đắp lượng canxi thiếu hụt, họ sẽ uống một loại thức uống đặc biệt làm từ tro thực vật.

Đấu sĩ không nhất thiết quyết tử

Bất chấp tất cả những điều chúng ta thấy trong phim, không phải lúc nào các đấu sĩ cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hơn nữa, kết quả của một cuộc chiến này được coi là bất hợp pháp. Có những quy tắc đặc biệt để tiến hành đánh nhau, cũng như các trọng tài đang theo dõi để đảm bảo các quy tắc được tuân thủ nghiêm ngặt. Rất nhiều tiền đã được đầu tư vào các đấu sĩ nên không hợp lý khi để cứ mỗi trận đánh lại có một đấu sĩ qua đời.

Đấu sĩ không sống thảm như trên phim

Các đấu sĩ sống trong điều kiện tốt. Họ có chế độ dinh dưỡng đặc biệt và thậm chí được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt. Các chiến binh khá phổ biến trong số người dân địa phương và thực sự là những người nổi tiếng - chân dung của họ sẽ trang trí các địa điểm công cộng, trong khi các cậu bé sẽ mơ về việc giống các chiến binh chiến đấu trên đấu trường. Ngoài ra, không phải tất cả các đấu sĩ đều xuất thân từ tầng lớp thấp nhất. Có những người tình nguyện trong số họ - những cư dân tự do đã tuyên thệ đấu sĩ theo ý chí tự do của riêng họ, do đó đổi tự do cá nhân lấy một số tiền nhất định.

Những trận đấu không phải là những trận đấu tay đôi thường thấy trong các bộ phim. Đó là một buổi biểu diễn ngoạn mục với dàn dựng và đạo cụ công phu. Các đấu sĩ sẽ mặc những bộ trang phục phức tạp và thường kỳ lạ, gần giống với áo giáp cổ điển.

Vua giơ ngón tay để quyết định số phận đấu sĩ?

Đúng là nhà vua sẽ giơ tay ra hiệu sau mỗi trận đánh, nhưng họ không đưa ngón cái lên hoặc xuống. Thường thì các bậc vua chúa sẽ giơ nắm đấm ra, với hàm ý dành lời khen vì đã chiến đấu rất hay cho võ sỹ.

Nữ hoàng Olympias trông thế nào?

Nhìn Angelina Jolie đóng vai mẹ của Alexander Đại đế, Nữ hoàng Olympias, chúng ta bất giác nghĩ rằng tất cả phụ nữ trong thế giới cổ đại đều có một chiếc mũi hoàn hảo, đôi môi đầy đặn và gò má cao. Tuy nhiên, sự thật là Nữ hoàng Olympias khác xa với hình ảnh mà các nhà làm phim Hollywood tạo ra. Đánh giá theo hình ảnh duy nhất của Nữ hoàng Olympias còn tồn tại cho đến ngày nay của chúng ta, bà có khuôn mặt cổ điển kiểu Hy Lạp, vầng trán thấp, cằm hếch và khuôn mặt mềm mại.