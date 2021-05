HVN công bố kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch phát triển năm tài chính 2022

(VTC News) -

Video: Giới thiệu Công ty Honda Việt Nam

Trong năm tài chính 2021, do ảnh hưởng chung từ đại dịch COVID-19, sản lượng bán hàng của tập đoàn Honda đạt khoảng 25,3 triệu sản phẩm.

Kết quả kinh doanh mảng xe máy

Đạt sản lượng bán hàng với hơn 2,1 triệu xe, ghi dấu ấn tại phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ với siêu phẩm dẫn đầu WINNER X.

Ra mắt nhiều mẫu xe và phiên bản mới áp dụng những công nghệ hiện đại.

Duy trì hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và Trạm Dịch vụ và Phụ tùng do Honda ủy nhiệm (HSF), mở mới Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ (WSS).

Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, tổng giá trị đạt được là hơn 368 triệu USD.

Nỗ lực xây dựng văn hóa đua xe thể thao chuyên nghiệp và an toàn tại Việt Nam với việc tiếp tục tài trợ tổ chức Giải đua xe Mô tô Việt Nam 2020 (Vietnam Motor Racing Championship – VMRC), trong đó lần đầu tiên đưa vào thi đấu hạng mục Vietnam Talent Cup dành cho VĐV lứa tuổi 15-18, đồng thời tài trợ cho các đội đua Honda tại các đấu trường đẳng cấp châu lục và thế giới. WINNER X ghi dấu ấn tại phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ.

Kết quả kinh doanh mảng ô tô

Doanh số bán hàng đạt gần 26.000 xe.

Ra mắt Honda CR-V phiên bản mới với Honda SENSING – Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, ra mắt Honda City thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới cùng phiên bản thể thao RS (Road Sailing).

Mở thêm 4 Nhà phân phối ô tô mới, nâng tổng số Nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc lên 42.

Công bố và triển khai Chiến dịch quảng bá thương hiệu Honda Ôtô “Feel The Performance”, giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm khả năng vận hành vượt trội của các mẫu xe Honda.

Tiếp tục củng cố thương hiệu Honda với các giá trị cốt lõi: Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ - Công nghệ tiên tiến – Thân thiện với môi trường – An toàn vượt trội. Mẫu xe Honda CR-V phiên bản 2020.

Các hoạt động đóng góp xã hội

Trong năm tài chính 2021, HVN tiếp tục triển khai Chương trình Bảo vệ môi trường của tập đoàn (2019-2030) theo quan điểm “BA KHÔNG”: KHÔNG phát thải CO2; KHÔNG có rủi ro năng lượng; KHÔNG có rủi ro trong sử dụng tài nguyên và thải bỏ chất thải. Triển khai phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường.

Chuỗi sự kiện Ngày hội gia đình 2020 với nhiều hoạt động (hoạt động thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu).

Tăng cường các hoạt động đào tạo kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân cả nước, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, nâng số lượng người được đào tạo lên đến gần 18,4 triệu người, tăng 25% so với năm tài chính 2020.

Đánh dấu những nỗ lực của HVN trong việc phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trẻ em về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông với chiến dịch Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một. Với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”, sau 03 năm triển khai từ năm học 2018 – 2019 đến nay, chương trình đã trao tặng gần 6 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn, góp phần tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em từ 35-37% trước năm 2018 lên 79% vào cuối năm 2020.

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trở lại với phiên bản mới phát sóng trên truyền hình dành cho đối tượng từ 3 đến 5 tuổi. Ngoài ra, chương trình giáo dục về An toàn giao thông dành cho lứa tuổi mầm non được triển khai thí điểm trực tiếp tại 5 tỉnh/thành phố, bao gồm: Hải Phòng, Cần Thơ, Lâm Đồng, Phú Thọ, Nghệ An, giúp tỷ lệ nhận thức về ATGT ở lứa tuổi này đạt 76% vào cuối năm 2020.

Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục như: trao tặng Giải thưởng Honda cho sinh viên xuất sắc các trường đại học trên cả nước không chỉ trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà còn các lĩnh vực khác, tài trợ học bổng cho học sinh tiểu học và hỗ trợ trang thiết bị thư viện tại các trường tiểu học.

Top 6 sinh viên xuất sắc nhất nhận Giải thưởng Honda 2020.

Tích cực phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng: Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi đại dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Tài trợ cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam với hy vọng chung tay đóng góp vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà ngày một lớn mạnh, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.

Kết thúc năm tài chính 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cùng với đó là những biến động riêng đối với thị trường ô tô xe máy, HVN vẫn luôn nỗ lực không ngừng và đã gặt hái được những thành công trên cả lĩnh vực kinh doanh ô tô và xe máy, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội. HVN cho biết sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các kế hoạch phát triển trong năm tài chính 2022.

Trong năm tài chính 2022, HVN dự đoán dung lượng thị trường xe máy tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, HVN sẽ chủ động đưa ra những hành động thiết thực để khuyến khích thị trường nhằm đóng góp cho xã hội và cũng sẽ nỗ lực đạt được sản lượng bán hàng cao hơn so với ở cả ba lĩnh vực xe máy, ô tô và sản phẩm máy động lực.

Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC) (trong ảnh_ hạng mục Blade 110cc).

Mảng kinh doanh xe máy sẽ duy trì hệ thống HEAD, HSF, WSS và Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda, khả năng gia tăng xuất khẩu xe nguyên chiếc; tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động đua xe thể thao thông qua tài trợ tổ chức Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC 2021) với dự kiến 6 chặng đua, nâng cấp hạng mục thi đấu UB130cc lên 150cc, đội đua Honda Racing Vietnam trở lại giải thi đấu quốc tế khi tình hình COVID-19 ổn định, qua đó tiếp tục tranh tài tại giải ARRC 2021 với mục tiêu lọt top 3 tại hạng mục AP250. Ngoài ra, HVN sẽ tiếp tục tài trợ cho các đội đua Honda tại các đấu trường đẳng cấp khu vực và thế giới.

Mảng kinh doanh ô tô Hon da dự kiến tăng trưởng sản lượng bán hàng với các hoạt động đa dạng, bao gồm: Giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng hệ thống Nhà phân phối, tổ chức các sự kiện lái thử, tăng cường chất lượng dịch vụ, đi cùng các giá trị: Bền bỉ - Chất lượng - Tin cậy.