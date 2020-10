Huỳnh Kesley Alves đưa học trò vào bán kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia

Trước lượt trận cuối cùng bảng A, U15 Viettel đang tạm chiếm ngôi đầu với 4 điểm trong tay, U15 Becamex Bình Dương và U15 SLNA nắm giữ 2 vị trí tiếp theo khi có cùng 3 điểm trong khi U15 TP.HCM tạm xếp cuối bảng với chỉ 1 điểm giành được sau 2 lượt trận. Thế nhưng, ở 2 trận đấu diễn ra cùng giờ, những bất ngờ đã xảy ra.

Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà tiếp đón U15 TP.HCM bằng cách nhập cuộc chủ động để tìm kiếm bàn thắng sớm. Thế nhưng, khi chưa thể tạo được ưu thế rõ ràng thì các cầu thủ chủ nhà đã phải nhận trái đắng khi Cao Hoàng Hải phạm lỗi với Thanh Xuân bên phía U15 TP.HCM trong vòng cấm, ngay lập tức trọng tài Văn Phúc chỉ tay vào chấm phạt đền. Không mắc sai lầm nào, cầu thủ số 9 của đội bóng áo vàng đánh lừa thủ thành Đức Công để ghi bàn mở tỷ số.

Phải nhận bàn thua, U15 Becamex Bình Dương vùng lên tấn công tìm bàn gỡ. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, trong một pha tấn công của đội chủ nhà, Văn Trọng bên phía U15 TP.HCM đã để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương phải chịu quả phạt đền. Dù thủ thành Nguyễn Tân đã đoán được hướng bóng, cú sút của Đăng Huy vẫn là quá khó. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

U15 Becamex Bình Dương (áo đỏ) và U15 TP.HCM (áo vàng) chơi cân tài cân sức.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép lên khung thành đội bóng áo vàng. Nhưng lại một lần nữa, U15 TP.HCM mới là những người có bàn thắng trước. Phút 63, Minh Chiến chọc khe chuẩn xác giúp Thế Hùng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ 4 phút sau, từ pha phạt góc bên cánh phải, Trung Toàn dứt điểm ngẫu hứng tạo ra một siêu phẩm gỡ hòa cho U15 Becamex Bình Dương. Những phút còn lại hai đội tấn công nhiều hơn để tìm kiếm chiến thắng nhưng phải đến phút 89, người hâm mộ đất Thủ mới được chứng kiến điều họ mong chờ. Từ tình huống phạt trực tiếp, Cao Hoàng Hải sút bóng chìm khiến thủ thành Nguyễn Tân khuất tầm nhìn và phải nhìn bóng từ từ đi vào lưới. Đây cũng là pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho U15 Becamex Bình Dương.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U15 Viettel đối đầu U15 SLNA, ngay ở những phút đầu tiên, tiền đạo Phan Anh Tài bên phía xứ Nghệ đã có cú sút phạt hàng rào nguy hiểm khiến thủ thành Trần Đức Duy vất vả cản phá.

Đến phút 21, trong tình huống lộn xộn trước khung thành của U15 Viettel, hậu vệ Nguyễn Mai Hoàng nhanh chân mở tỷ số cho U15 SLNA. Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đó, Nguyễn Hoàng Khanh gỡ hoà 1-1 cho U15 Viettel từ tình huống khá may mắn khi bóng chạm chân hậu vệ U15 SLNA đổi hướng.

Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hoà thì phút bù giờ, tiền đạo Phan Anh Tài lập siêu phẩm ở tình huống đá phạt hàng rào giúp U15 SLNA giành lợi thế. Thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ chơi thận trọng khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, U15 SLNA giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

U15 SLNA (áo vàng) xuất sắc tiến vào bán kết.

Với kết quả này, U15 Becamex Bình Dương (6 điểm) và U15 SLNA (6 điểm) là những cái tên tiến vào bán kết giải đấu. Trong khi đó, hành trình của U15 Viettel (4 điểm) và U15 TP.HCM (1 điểm) đã khép lại.

Ngày mai (22/10), hai trận đấu ở lượt trận cuối cùng bảng B cũng sẽ diễn ra với 2 cặp đấu vào lúc 15h00 khi U15 PVF gặp U15 Quảng Nam còn U15 Đồng Nai gặp U15 SHB Đà Nẵng.

Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang đến cho khán giả cả nước những diễn biến hấp dẫn của Vòng chung kết. Nhiều trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm: Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports, Công ty Cổ phần Động Lực, Khách sạn Rex Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Sơn Mài Định Hòa (Nhà tài trợ đồng hành) và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương - BTV (Đối tác truyền thông).