Huyện nghèo Thanh Hóa xin 30 tỷ đồng xây trụ sở mới: Chủ tịch tỉnh không đồng ý

(VTC News) -

Thông tin huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa mới sửa trụ sở, nay lại làm tờ trình xin 30 tỷ đồng để xây dựng trụ sở mới khiến dư luận xôn xao.

Về việc này, trả lời báo chí, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, UBND tỉnh chưa nhận được văn bản đề nghị nào của huyện Quan Hóa gửi. Nếu văn bản gửi lên, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng không đồng ý.

Lý giải về việc huyện xin xây mới trụ sở, bà Hà Thị Hương, Bí thư huyện ủy Quan Hóa cho biết, do công sở hiện tại có tuổi đời hơn 30 năm, nên cơ bản đã xuống cấp. Các phòng làm việc cũ kỹ, lỗi thời, chật chội nên cán bộ nơi đây làm việc rất vất vả. Do đó, Ban thường vụ huyện Quan Hóa đã thống nhất chủ trương xây mới, do đó UBND huyện làm tờ trình xin UBND tỉnh.

Trụ sở huyện ủy huyện Quan Hóa.

Được biết, đầu năm 2020, UBND huyện Quan Hóa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa cải tạo một số công trình hạng mục của trụ sở huyện này với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mới đây huyện Quan Hóa lại tiếp tục gửi tờ trình, xin UBND tỉnh Thanh Hóa cho xây mới trụ sở làm việc với dự toán khoảng 30 tỉ đồng.

Huyện Quan Hóa từng là huyện lớn nhất Thanh Hoá về diện tích và từng là một trong những huyện có diện tích lớn nhất ở Việt Nam (năm 1995) với tổng diện tích lên tới 2.741km2, dân số là 127.000 người. Sau đó, Quan Hoá tách ra làm 3 huyện (Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát). Quan Hoá là một huyện nghèo, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp thô sơ, buôn bán nhỏ.