Huyện đảo nào có mật độ dân số đông nhất Việt Nam?

A

Cúm núm

Cúm núm là loại cua sống sát bờ biển Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), với lớp vỏ cứng, càng và chân màu vàng nhạt, 2 càng to gồ ghề, hơi dẹp. Nếu nhìn sơ qua thì cua cúm núm hình dáng giống ghẹ nhưng mai màu xanh lốm đốm nâu cùng với phần bụng màu trắng sữa. Kích cỡ lớn nhất của cúm núm mà người dân thường bắt được to nhất khoảng bằng 4 ngón tay của người lớn.

Từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch năm sau là thời điểm cúm núm vào mùa, cho thịt nhiều và ngon nhất. Mặc dù cúm núm không nhiều thịt, thế nhưng thịt cúm lại rất chắc, béo. Khi thưởng thức, du khách sẽ cảm nhận được hương vị mới lạ và ngon miệng từ vị ngọt của thịt cúm núm, thân vỏ giòn rụm, ăn vào kêu rôm rốp, vô cùng đặc biệt.

Giải thích về tên gọi là cua cúm núm, người dân địa phương cho hay, khi động vào mai cua, ngay lập tức co rúm lại nên mới được gọi là cua cúm núm. Ngoài việc cúm núm mắc lưới của các ngư dân đi đánh bắt ghẹ thì, loài này còn được đánh bắt bằng một chiếc cần câu.