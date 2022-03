Huy Trần nhắn nhủ Ngô Thanh Vân: Anh yêu em nhiều hơn những gì có thể nói

(VTC News) -

Sáng 14/3, diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân khoe nhẫn đính hôn trong bức ảnh chụp cùng người tình trẻ Huy Trần trên trang cá nhân Facebook cùng bài đăng khá dài, trong đó cô kể câu chuyện tình yêu của mình cùng thông báo đã nhận lời cầu hôn: "Họ đã có một happy ending vì anh ấy đã cầu hôn cô ấy; và cô 'say Yes", Người đẹp cũng nói những lời mật ngọt về vị hôn phu của mình: "Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân… Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn".

Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Còn Huy Trần cũng bộc bạch trên trang cá nhân: "Cũng giống như một ván cờ vua, vị vua không là gì nếu không có nữ hoàng của mình. Anh đã lang thang, lạc lõng trên đường đời - cho đến khi tìm thấy em. Mỗi ngày em đều thúc đẩy anh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và vì em, anh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Em là người mà anh tin tưởng, tin cậy và muốn dành phần đời còn lại của mình để ở bên. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có và tất cả những gì của anh. Anh yêu em, nhiều hơn những gì có thể nói. Em sẽ cưới anh chứ?".

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là người mẫu, ca sĩ trước khi trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Cô được gọi là "đả nữ" của điện ảnh Việt sau thành công của phim Dòng máu anh hùng. Từ năm 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim với một số tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng. Huy Trần kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi, sinh trưởng ở Đức. Anh được khán giả biết đến qua chương trình Người ấy là ai năm 2019 và trở nên đắt show chụp hình, đóng MV.

Tin đồn Ngô Thanh Vân và Huy Trần có từ cuối năm 2019. Ban đầu, họ không chính thức thừa nhận mối quan hệ nhưng ngày một cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Tháng 9/2021, cặp đôi mới lên tiếng xác nhận, đồng thời chia sẻ loạt ảnh bình yên bên nhau tại trời Tây.