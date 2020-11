Hủy quyết định không khởi tố, điều tra lại vụ án hình sự liên quan Đường 'Nhuệ'

Video: Hủy án sơ thẩm, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan Đường Nhuệ tại Công ty Lâm Quyết

Tối 4/11, nguồn tin của VTC News cho biết, Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình liên quan đến việc vợ chồng Đường - Dương và đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản tại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP Thái Bình).

Đồng thời, Viện KSND tỉnh giao Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo nêu trên.

Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản liên quan đến vợ chồng chủ doanh nghiệp Lâm Quyết.

Như VTC News đưa tin, ngày 11/5/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết) và vợ Phạm Thị Quyết (SN 1967, tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Sau một ngày xét xử phúc thẩm và nghị án, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm điều tra lại.

Đồng thời, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình và Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự (quyết định số 12, tháng 3/2018) của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình; khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Qua phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX chỉ ra hàng loạt thiếu sót; nhiều tài liệu, chứng cứ, dấu hiệu phạm tội không được cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm tại Thái Bình làm rõ trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (Giám đốc Công ty Lâm Quyết) và vợ Phạm Thị Quyết, đặc biệt là việc Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ Công ty Lâm Quyết và các nội dung có liên quan.

Cụ thể, trong quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết khai báo và tố cáo lên Cơ quan điều tra việc Nguyễn Xuân Đường và những người khác chiếm đoạt công ty từ ngày 3-19/10/2017 và chiếm đoạt toàn bộ tài sản là máy móc thiết bị và các phương tiện làm việc tại văn phòng công ty.

Công ty TNHH Lâm Quyết bị tàn phá tan hoang.

Đặc biệt, Đường "Nhuệ" và đàn em chiếm đoạt cả giấy tờ trong đó có giấy biên nhận ông Đỗ Văn Tới (chủ nợ của Công ty Lâm Quyết) thanh toán xong khoản tiền 900 triệu đồng, tuy nhiên không được Cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án.

Về nội dung này, HĐXX nhận thấy, theo bản kết luận xác định giải quyết nguồn tin tội phạm số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, không có căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản Công ty Lâm Quyết.

Tuy nhiên sau đó, biên bản khám nghiệm hiện trường tại Công ty TNHH Lâm Quyết và sơ đồ hiện trường cũng do Công an TP Thái Bình lập ngày 15/5/2018 thể hiện rõ ràng việc tố cáo của Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết là có căn cứ.

HĐXX phúc thẩm cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình xác định không có dấu hiệu tội phạm và quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp này là chưa thận trọng, thiếu căn cứ.

Bởi lẽ, các biên bản khám nghiệm của cơ quan điều tra thể hiện rõ ràng hiện trường bị xáo trộn, có dấu hiệu không bình thường, song cơ quan điều tra mô tả, ghi nhận mà không điều tra có việc xâm phạm nơi ở, nơi làm việc tại Công ty Lâm Quyết hay không, đồng thời cũng không xác định có việc này xảy ra hay không để làm căn cứ khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ngoài việc các bị cáo khai báo và tố cáo Nguyễn Xuân Đường, hàng loạt nhân chứng khác là công nhân tại nhà xưởng của Công ty Lâm Quyết đều khẳng định có việc Đường tới công ty, đuổi hết mọi người ra khỏi đó và chiếm giữ công ty từ ngày 3/10 tới 19/10/2017.

Ngày được tại ngoại trở về, vợ chồng Giám đốc Công ty Lâm Quyết thấy cảnh nhà cửa tan nát.

Quá trình điều tra, các bị cáo cung cấp nhiều tài liệu, trong đó có USB, ghi âm các cuộc đối thoại giữa Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Văn Lẫm, nội dung có việc Đường ép Lẫm phải chuyển nhượng công ty để trừ nợ, nếu không sẽ dùng vũ lực đe dọa tính mạng, sức khỏe.

Một trong những nội dung của cuộc hội thoại trên kéo dài hơn 10 phút, người đối thoại là Nguyễn Văn Lẫm và Nguyễn Xuân Đường. Nội dung đối thoại thể hiện việc Đường chiếm công ty, thậm chí Đường còn đăng trên facebook cá nhân hình ảnh gia đình Lẫm, nhờ mọi người chia sẻ, Đường sẽ thưởng 1 tỷ đồng cho người nào tìm được vợ chồng ông Lẫm.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng không điều tra quyết liệt nội dung này xem có sự việc xảy ra hay không, cũng không tiến hành đối chất những người tố cáo và Nguyễn Xuân Đường.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Xuân Đường cố tình vắng mặt nên không thực hiện được việc đối chất này.

Liên quan tới việc chiếm đoạt công ty, các bị cáo Lẫm, Quyết khai trong thời gian dài có vay vợ chồng Đường 1,7 tỷ đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất mỗi ngày là 2-3.000 đồng/triệu đồng, cao hơn 6 lần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nếu có chuyện này, cơ quan điều tra cần làm rõ có hành vi cho vay nặng lãi hay không?.

Do đó, HĐXX kiến nghị các Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình và Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12, ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình; khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).