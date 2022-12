Huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ điều tiết giao thông cung đường OneWay Cát Bà

(VTC News) -

Giải chạy bán marathon OneWay Cát Bà 2022 là một sự kiện thể thao lớn chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022) với sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên.

Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tầm vóc, phòng chống bệnh tật trong quần chúng nhân dân; là cơ hội thuận lợi để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cát Bà tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch đến với Cát Bà trong thời điểm mùa thu, đông.

Cung đường diễn ra giải OneWay Cát Bà 2022.

Công tác phối hợp tổ chức giải được đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, tuyệt đối an toàn; đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiết kiệm, hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách và nhân dân.

Huyện Cát Hải (Hải Phòng) huy động khoảng 170 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đảm bảo an toàn của giải.

Cụ thể, Công an huyện Cát Hải chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Bà, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau giải chạy; có phương án căng dây, rào chắn toàn bộ tuyến đường chạy; bố trí lực lượng công an tham gia chốt ở các điểm giao cắt ngang đường, ngã ba, ngã tư để giữ an ninh và điều tiết giao thông không cho phép các phương tiện giao thông và người đi bộ vào khu vực đường chạy trong suốt thời gian diễn ra giải chạy bán marathon OneWay Cát Bà 2022 (ngày 10/12).

Ngoài ra, Công an huyện Cát Hải bố trí xe chuyên dụng phòng cháy, chữa cháy ứng trực tại Trung tâm du lịch Cát Bà và bãi biển Tùng Thu cũng như xe mô tô dẫn đường đoàn chạy trong ngày diễn ra giải

Ban Chỉ huy Quân sự huyện bố trí 20 hạ sỹ quan và chiến sỹ, Đồn Biên phòng Cát Bà bố trí 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự dọc các tuyến đường chạy.

Trường THPT Cát Bà sẽ huy động 200 học sinh tham gia lực lượng tình nguyện viên.

Lễ khai mạc OneWay Marathon 2022 diễn ra lúc 9h ngày 10/12 tại Quảng trường trung tâm Cát Bà (đường 1/4). Cự ly đầu tiên xuất phát là 21 km. Các vận động viên tham dự bán marathon sẽ rời vạch lúc 14h. Sau đó 30 phút (14h30) là giờ xuất phát của cự ly 10 km. Các vận động viên của đường chạy 5 km sẽ xuất phát lúc 15h. Dự kiến lễ trao giải và bế mạc OneWay Marathon Cát Bà 2022 được tổ chức lúc 16h.