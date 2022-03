Hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2022 thời kỳ 'bình thường mới'

(VTC News) -

Sáng ngày 11/3, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội đã phối hợp với UBND các tỉnh Thái Bình, Nghệ An và Bình Dương tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam (15/3) với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” tại Quảng trường KĐT Royal City và được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng truyền thông trực tuyến.

Buổi lễ phát động vinh dự có sự hiện diện của ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, UBND TP. Hà Nội và UBND các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Bình Dương, như Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA), các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vicopro), các Hội Bảo vệ người tiêu dùng của tỉnh, các đại biểu từ các cơ quan, ban ngành ở trung ương và địa phương, một số doanh nghiệp tiêu biểu, cùng đông đảo các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức, cá nhân có liên quan và người tiêu dùng khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Lễ phát động.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng và sự hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam trong năm 2021 đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng, đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Đặc biệt, sau hơn 10 năm thực thi, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Phiên họp tháng 10/2022.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần được xem xét, giải quyết với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đổi mới, sáng tạo để công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có được sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trong đó, đáng lưu ý là các vấn đề liên quan đến tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho cơ quan, tổ chức, cơ chế thực thi, phát huy sự chủ động của người tiêu dùng, khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp cũng như hội nhập quốc tế.

Các đại biểu đến tham dự trực tiếp Lễ phát động.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2021 và trước bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại của đất nước, khu vực và thế giới, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 được triển khai với thông điệp “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” với nhiều điểm mới nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đến người tiêu dùng.

“Chủ đề này là sự khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường.

Đồng thời, đây còn là sự kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, một chính phủ kiến tạo, một môi trường kinh doanh - tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững trong thời kỳ bình thường mới”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu hưởng ứng Lễ phát động.

Cũng tại buổi lễ, ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trong những năm qua, việc đẩy mạnh triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này.

TP. Hà Nội rất hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm nay với chủ đề "Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới" do Bộ Công Thương phát động, nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng và trách nhiệm của quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương… cũng như triển khai thực hiện Kế hoạch hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022.

Theo đó, trong thời gian tới, TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công Thương, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội trong công tác này.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan của thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ để các nội dung hưởng ứng Ngày 15/3 được tổ chức thành công, hiệu quả và thiết thực.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ, giải đáp cho người tiêu dùng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn hóa tiêu dùng của người dân để thực thi có hiệu quả Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ ba, tổ chức 26 sự kiện xúc tiến thương mại tri ân người tiêu dùng, các chương trình khuyến mại tập trung, chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Thứ tư, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhất là kinh doanh trên môi trường mạng, hướng dẫn nhận biết hàng thật, hàng giả cho người tiêu dùng, giải đáp kịp thời, chính xác các thắc mắc, hỏi đáp về quyền của người tiêu dùng

Và thứ năm, chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng để phát huy sức mạnh của tập thể, kêu gọi được nhiều doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, hưởng ứng.

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An.

Trong bài phát biểu hưởng ứng của đại diện đến từ tỉnh Nghệ An, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nghệ An đang tiếp tục và tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 15/3 của năm 2022 với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền truyền thống như đưa tin, bài, phóng sự trên hệ thống thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương; treo băng rôn, cờ phướn, phát tờ rơi; tổ chức hội nghị, tọa đàm… thì năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An quyết định chuyển đổi phương thức tổ chức từ trực tiếp sang sử dụng nền tảng điện tử, qua các điểm cầu trực tuyến từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, tuyến xã, truyền hình trực tiếp tới đông đảo quần chúng nhân dân thông qua các trang mạng xã hội facebook, zalo, youtube... và các website truyền thông với quy mô, độ phủ lớn nhất từ trước tới nay đến người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh và Sở Công Thương cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng sản phẩm, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng gây sốt giá hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu nhằm đảm bảo cung ứng, bình ổn thị trường.

Các Doanh nghiệp ký cam kết “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.

Nhân dịp này, một số các doanh nghiệp đại diện như: Công ty CP Tập đoàn Masan, Tập đoàn TH, Công ty TNHH Shopee, Công ty TNHH Long Thuận (tỉnh Bình Dương), Công ty CP quốc tế Bảo Hưng (tỉnh Thái Bình), Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An (tỉnh Nghệ An) đã cùng tham gia Lễ ký cam kết “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã cùng cam kết:

- Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Công ty đối với việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Hai là, tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể nhằm thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng tới sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ an toàn, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thời kỳ bình thường mới.

- Ba là, tăng cường hiệu quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng cũng như thực hiện có hiệu quả hoạt động tri ân, chăm sóc người tiêu dùng

- Bốn là, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời kỳ bình thường mới và các hoạt động hợp tác khác có liên quan, phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Lễ ấn nút “Phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2020”.

Để phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022, với sự chứng kiến của đông đảo đại diện đến từ các bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, người tiêu dùng tham dự trực tiếp buổi lễ cũng như khán giả đang xem trực tuyến, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hà Minh Hải Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA), Sở Công Thương các tỉnh, TP. Hà Nội, Thái Bình và Nghệ An, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương đã cùng nhau thực hiện nghi thức nhấn nút, chính thức phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.

Các đại biểu tham quan Hội chợ “Hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng”.

Bên cạnh đó, nằm trong khuôn khổ chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” 2022 của TP. Hà Nội, Hội chợ “Hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng” cũng đang được diễn ra từ ngày 11/3 đến ngày 15/3, với quy mô 120 gian hàng.

Sự kiện có sự tham gia của các doanh nghiệp thương hiệu, uy tín với nhiều chương trình tri ân như tặng quà, giảm giá, hỗ trợ bảo hành, bảo trì sản phẩm… nhằm mang lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất.

Chương trình phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 do Bộ Công Thương cùng UBND TP. Hà Nội đồng tổ chức (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Sở Công Thương TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện) đã thành công tốt đẹp, tạo được sự lan tỏa và hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội.

Chương trình đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của một số doanh nghiệp như Masan (Nhà tài trợ vàng), Tập đoàn TH, Shopee, Mastertran (Nhà tài trợ bạc) và Aeon Việt Nam, Vinaphone, Lazada, (Nhà tài trợ đồng).

Tiếp sau Lễ Phát động, trong dịp 15/3 và thời gian tới, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tiếp tục, đồng loạt thực hiện nhiều hoạt động, chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2022.