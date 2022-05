Lần đầu xuất hiện tại LHP Cannes, Hương Giang lộng lẫy như cô dâu

(VTC News) -

Sáng 26/5, hoa hậu chuyển giới đã đăng tải loạt ảnh xuất hiện lộng lẫy trong lần đầu tại thảm đỏ. Cô diện một chiếc váy trắng bằng lụa tuyệt đẹp như một cô dâu. Hương Giang tiết lộ muốn tập trung vào sự thanh lịch, gợi cảm nhưng cũng đầy kín đáo và tinh tế đúng chuẩn một nàng hậu sải bước trên thảm đỏ danh giá nhất hành tinh.

Hương Giang lần đầu tham dự thảm đỏ tại LHP Cannes.

Chuyện xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2022 được Hương Giang xác nhận hôm 25/5 với thông báo: "Tối nay Giang sẽ xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes trong sự kiện ra mắt bộ phim 'The Stars At Noon' với tư cách là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải với tư cách nghệ sĩ quốc tế của BTC Cannes. Chính vì thế Giang chỉ xuất hiện với tâm thế trải nghiệm và có hẹn nói chuyện với một vài nhà sản xuất về việc sản xuất chương trình thực tế sắp tới nên Giang hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều về lần xuất hiện này, đó chính là lý do vì sao Giang không thông báo trước".

Trong bài đăng trên trang cá nhân sáng nay, hoa hậu chuyển giới thú nhận, cô có lo lắng về chuyện không được truyền thông quốc tế quan tâm, tuy nhiên thực tế diễn ra tốt hơn mong đợi: "Khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi photo của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Tất cả hình ảnh của sự xuất hiện phụ thuộc vào… hên xui.

Nhưng rất may mắn ngoài hình ảnh dàn cast chính của bộ phim 'Stars At Noon', Getty Images đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Giang trên thảm đỏ. Cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang Cũng còn rất nhiều phóng viên khác chụp nữa nhưng thú thật là không biết lấy ở đâu mọi người ạ".

Hương Giang xuất hiện lộng lẫy qua ống kính của phóng viên quốc tế.

Sau lần bị hoãn do đại dịch COVID vào năm 2020, năm nay, liên hoan phim Cannes thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả trên toàn thế giới. Trong đó, sự xuất hiện hiếm hoi của các nghệ sĩ Việt lại khiến công chúng quan tâm. Diễn viên Lý Nhã Kỳ đã có 4 ngày liên tiếp khoe sắc trên thảm đỏ. Vì lý do sức khỏe, cô hủy lịch trình và rời Cannes sớm hơn dự định vài ngày.